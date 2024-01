El actor Christian Oliver, fue una de las cuatro víctimas que perdieron la vida en un accidente de avioneta el último jueves en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas, informó la agencia EFE.

Oliver, nacido en Alemania, pero con ciudadanía estadounidense, tuvo una destacada carrera por 15 años, actuando en películas como Speed Racer (Meteoro), The Good German, Valkyrie e Indiana Jones and the Dial of Destiny, detalla la página especializada Imdb.com.

Vivió en los Estados Unidos durante varios años, apareciendo en una constante serie de series de televisión y películas. En “Speed Racer”, Oliver interpreta a Snake Oiler, el rival que hará lo que sea necesario para ganar al héroe principal, interpretado por Emile Hirsch de “Into the Wild”.

