El Aguinaldo de Navidad se pagará a quienes estén pensionados. Además este dinero no tendrá ningún descuento.

El Aguinaldo de Navidad para pensionados es un beneficio que se paga junto a la respectiva pensión de diciembre, a las personas beneficiarias que cumplan una serie de requisitos.

El monto base del Aguinaldo de Navidad para este año es de $26.734, y solamente se pagará a quienes estén pensionados al 30 de noviembre de 2023.

Revisa la fecha y forma de pago

Puedes revisar la fecha y forma de pago en el siguiente enlace. PINCHA AQUÍ.

De acuerdo con ChileAtiende, el dinero del Aguinaldo de Navidad no está afecto a descuentos.

Por lo demás, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales o de salud (no es imponible).

Hay que mencionar que las personas que, al 30 de noviembre de 2023, tengan alguna de estas calidades recibirán el beneficio:

1.- Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI). 2.- Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS). 3.- Pensionados de Accidentes del Trabajo de la Ley N° 16.744, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL). 4.- Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech). 5.- Pensionados de AFP y de compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez). 6.- Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad. 7.- Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley Nº 19.129, artículo 11). 8.- Pensionados y pensionadas de las cajas de previsión de Dipreca y Capredena.

El monto base del aguinaldo 2023 es de 26.734 pesos por pensionado. Además, el incremento del aguinaldo deberá pagarse a quien perciba la asignación familiar en caso de que:

1.- Estas asignaciones sean recibidas por una persona distinta del pensionado. 2.- Hubiese podido percibir las asignaciones de no pertenecer al tramo.

Finalmente, cada beneficiario solo “tendrá derecho a un aguinaldo, aun cuando goce de más de una pensión, subsidio o indemnización”, afirma ChileAtiende.