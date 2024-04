¿Es mejor la bebida Zero o Light? Una nutricionista explica que ambos son "increíblemente similares", pero tienen unas pequeñas diferencias en sus compuestos. Lo cierto es que ambas tienen endulzantes artificiales no recomendados para la salud.

Si eres de los que habitualmente toma bebida gaseosa en sus versiones sin azúcar, quizás más de alguna vez tuviste la duda de si era mejor -o más saludable- la versión “Zero” o la “Light”.

En este contexto, la nutricionista residente en Canadá, Abbey Sharp, quien es conocida por hablar de nutrición en televisión, además de ser youtuber y tiktoker, analizó la Coca-Cola Zero y Light para resolver el enigma.

Mientras la bebida Light existe desde la década de los 80, la versión Zero es algo más reciente, pues data de 2005. Sus sabores son similares, aunque quienes la beben regularmente aseguran que la Light es menos dulce. Lo cierto es que ambas no contienen azúcar ni calorías.

“Los ingredientes en ambas bebidas son sorprendentemente similares”, indicó Sharp, asegurando que la versión Zero se introdujo por un tema de marketing, para poder venderla a los hombres, porque la light tradicionalmente era comprada por mujeres.

“Ambas tienen aspartamo (endulzante), cafeína y colorante caramelo, etc. La diferencia clave es que la Coca Cola Light es endulzada exclusivamente con aspartamo, mientras que la Coca Zero tiene también otro endulzante llamado acesulfamo de potasio o Ace-K”, indicó.

Ambos se caracterizan por ser 200 veces más dulce que el azúcar, lo que permite que se usen cantidades muy pequeñas para endulzar las bebidas.

¿Es realmente la bebida Zero o Light una mejor que la otra?

La nutricionista aseguró que ambos endulzantes son considerados “venenos” por la comunidad médica, las entidades reguladoras de alimentos los consideran “seguros” si se consumen en cantidades moderadas.

“En general, no me preocupa ninguno de estos edulcorantes, aunque prefiero no correr el riesgo específicamente durante el embarazo con Ace-K porque se ha demostrado que atraviesa la placenta”, afirmó.

La otra diferencia clave es el contenido de cafeína, expresó, pues la Coca Light tiene 46 miligramos de cafeína por cada 350 ml, y la Coca-Cola Zero sólo 34 miligramos.

Pero, ¿entonces cuál recomienda? Sharp afirmó que “honestamente, las bebidas dietéticas no son alimentos saludables”, y que “no deben tratarse de manera diferente a los refrescos normales con alto contenido de azúcar”.

“Realmente no añaden nada a la dieta, excepto tal vez algo de placer y un poco de energía. Light, zero, regular, lo que sea, si vas a tomar refresco, elige el que más te guste y disfrútalo con moderación”, afirmó.

Organismos y estudios llaman a consumir endulzantes artificiales con moderación

Sin embargo, el año pasado, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que es el organismo agencia especializada en cáncer de la Organización Mundial de la Salud, declaró que el aspartamo utilizado en productos como Coca-Cola son “posiblemente cancerígeno para los humanos”.

Pero la FDA dijo no estar de acuerdo con ellos, señalando que “no significa que el aspartamo esté realmente relacionado con el cáncer”, y que la ingesta diaria aceptable es de hasta 50 miligramos por kilogramo de peso corporal cada día.

Cabe destacar que en julio del año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasificó al aspartamo como posiblemente carcinogénico para humanos en la categoría 2B.

Esto último quiere decir que se encuentra en el penúltimo escalón de la Escala de Identificación de la IARC. Esta corresponde a un nivel bajo, donde se especifica que la evidencia es limitada en humanos.

En la misma línea, la OMS y el FAO aclararon que no es dañino si se consume en las dosis recomendadas, que establecieron en 40 mg/kg de peso corporal, por día.

Otro estudio publicado en la revista académica Cell en 2022, indicó que en general los endulzantes artificiales como el aspartamo, sacarina, estevia o sucralosa, pueden producir efectos adversos en el microbioma, lo cual provocaría que los niveles de azúcar en la sangre aumentaran.

La clave está en la moderación.