Herbalife Nutrition, marca N°1 de suplementos alimenticios de América Latina*, ha lanzado en Chile el producto Protein Crunch, una nueva alternativa que ayuda a incluir más proteínas en la dieta y que se suma a su amplia variedad de productos disponibles para nutrición.

Protein Crunch son trocitos crocantes a base de proteína de soya, suplementados con hierro y sabor chocolate, que puede consumirse de manera práctica en cualquier horario. Los puedes agregar al Batido Nutricional Herbalife Nutrition y a tus colaciones favoritas, como yogurt, frutas y otras.

La principal ventaja de Protein Crunch es que refuerza el contenido de proteínas sin proporcionar grandes cantidades de calorías, carbohidratos y grasa. Además, ayuda a generar saciedad, evitando llegar a la próxima comida con exceso de apetito.

Marisol Ahumada, directora de Chile de Herbalife Nutrition, destaca lo novedoso del formato de este suplemento alimenticio: “Estos crocantes ofrecen la posibilidad de consumir proteínas de una manera versátil, en un formato distinto a lo que encontramos masivamente en el mercado y en especial en estos tiempos de teletrabajo, donde tener a la mano un producto rico y nutritivo es una oportunidad para nuestro bienestar”.

Protein Crunch no es un cereal, es un crocante de proteína

Un aspecto relevante de Protein Crunch es que no es un cereal. No contiene granos como ingredientes, es decir, no incluye trigo, avena, maíz, arroz o granola, por ejemplo. Sino que es un extruido o prensado de proteína de soya de alta calidad con cacao, almidón de yuca y sucralosa.

“Es un refuerzo para ayudar a alcanzar la recomendación de ingesta diaria de proteína sin aportar calorías, carbohidratos o grasas de manera importante”, explica la doctora Rocío Medina, vicepresidente del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife Nutrition.

El nuevo producto aporta 6 gramos de proteína y solo 36 calorías por porción, por ello es considerado una buena fuente de proteína. Adicionalmente, no contiene saborizantes artificiales, es bajo en grasa y carbohidratos, libre de azúcares y una alternativa para vegetarianos.

La especialista en nutrición y obesidad puntualiza que el consumo de proteínas es importante porque contribuye con el mantenimiento y crecimiento de la masa muscular; apoya el normal funcionamiento del sistema óseo y genera mayor sensación de saciedad en comparación con otros macronutrientes como grasas y carbohidratos.

Los productos Herbalife Nutrition

La compañía global de nutrición trabaja con expertos científicos de todo el mundo que constantemente están creando productos de alta calidad, innovadores y que cumplen con los estándares más exigentes de calidad. En nuestro país, el portafolio incluye batidos nutricionales, bebidas proteicas, tés, aloe, vitaminas, colágeno y productos específicos para la nutrición e hidratación deportiva, entre otros.

“A través de nuestros productos ofrecemos acceso a una nutrición personalizada que garantiza que las personas encuentren una solución que les funcione para su vida y las ayude a lograr su bienestar”, dice Marisol Ahumada.

Con 41 años en el mercado, la multinacional está presente en más de 90 países y ofrece productos de alta calidad avalados por la ciencia que se venden exclusivamente a través de venta directa.

Para adquirir Protein Crunch o cualquier producto Herbalife Nutrition contacta un Distribuidor Independiente a lo largo del país. Para más información sobre este y otros productos, puedes ingresar a www.herbalife.cl.

(*) Según Euromonitor Internacional Limited, todos los canales de Retail, Consumer Health Edition 2020, valor de venta al consumidor, datos de 2019.