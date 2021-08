La marca estadounidense CeraVe se ha vuelto muy popular en nuestro país en los últimos años, en especial entre las generaciones más jóvenes, gracias a aspectos atractivos como el hecho de ser desarrollada con dermatólogos, la simpleza de sus ingredientes y sus grandes envases a precio económico.

Ahora, la empresa está buscando potenciar su presencia en América Latina, en especial en lo que referente a la limpieza del rostro, un paso fundamental de la rutina diaria en el cuidado de la piel (skincare) al que muchos no le toman el peso.

En BioBioChile acudimos a un lanzamiento que realizaron a nivel mundial en julio, “Cleanse Like a Derm (Limpiar como un dermatólogo)”, donde destacados dermatólogos, incluyendo la doctora chilena Carmen Gloria González, discutieron la forma correcta de limpiar la piel para mantenerla saludable y cuáles son los errores más comunes que sus pacientes cometen.

Casi nadie acude a dermatólogos para aprender sobre limpieza de la piel

CeraVe realizó una encuesta a nivel mundial, entrevistando a 10 mil personas en 23 países, incluido Chile, para conocer más sobre la rutina facial de los consumidores, en conjunto con la prestigiosa consultora Ipsos.

Los resultados arrojaron varias sorpresas, comenzando por el hecho de que sólo el 11% de los encuestados acude a dermatólogos para aprender sobre cómo limpiar su piel. Todo el resto busca información que le entregan familiares, amigos o las redes sociales, lo cual deja abierta la puerta para que se cometan errores.

En este contexto de pandemia, en que nuestras vidas han cambiado totalmente, también lo ha hecho nuestra rutina de limpieza, pues el 64% de las personas afirmó haber modificado esta parte de su cuidado diario en los últimos 12 meses, cifra que en Chile aumentó a 75%, otro motivo por el cual es preocupante para los expertos que estas personas no se estén asesorando con especialistas.

En lugar de buscar el consejo de los médicos, los consumidores obtienen cada vez más información a través de canales digitales. Casi la mitad (44%) y de los encuestados y un 56% en Chile, respondió que ha aumentado su consumo de redes sociales este año, y el 48% de los encuestados dijo que la prensa y las fuentes de internet fueron sus principales recursos de información para obtener consejos sobre limpieza facial adecuada.

En 2020, la prensa y las fuentes en línea fueron más influyentes en las personas que las recomendaciones directas de familiares y amigos.

Este estudio de CeraVe también reveló los comportamientos erróneos en los que han caído muchas de estas personas. Estos son algunos de los errores más comunes en los cuales NO deberías caer, y que profundizaremos más abajo.

-El 67% de los encuestados no usa limpiadores con pH balanceado -El 42% usa solo agua para limpiar su rostro. -El 31% se siente “Muy limpio al punto de sentir tirante su piel ” después de la limpieza, lo que puede indicar una barrera cutánea deteriorada. -El 30% piensa que la limpieza no puede ayudar a restaurar la barrera cutánea.

¿Qué ha cambiado en nuestra limpieza facial?

En el evento global de CeraVe, los dermatólogos que participaron fueron el famoso dermatólogo e influencer Dr. Muneeb Shah (@dermdoctor en Tik Tok), la Dra. Valerie Callendar de Estados Unidos, la Dr. Carmen Gonzáles de Chile y el Dr. Michael J. Cork, académico del Reino Unido.

Sobre el gran número de personas que ha modificado sus hábitos de cuidado de la piel en el último año, la Dra. Callendar explicó que, tal como ha podido ver durante sus atenciones a pacientes, muchos han mejorado en lugar de empeorar, gracias a que, al estar en el hogar, se han preocupado más por llevar una vida saludable. También influye el que usen menos maquillaje, el cual daña la piel.

Los expertos igualmente apuntaron que las mismas medidas de prevención del coronavirus pueden estar ayudando a mejorar la piel de las personas, como el constante lavado de manos, que ayuda a incrementar la higiene en general.

No obstante, cuando se trata de la piel del rostro, destacaron que es importante no sólo lavarse más, sino que hacerlo con los productos adecuados, como son los de CeraVe.

En ese sentido, el profesor Cork relató que “hace unos años, (los pacientes) sólo consultaban por problemas específicos, pero ahora, más están pidiendo consejos sobre limpieza facial, hidratación, e incluso qué productos deberían usar para lavar su ropa (…) Creo que los pacientes están aprendiendo que ser proactivos y prevenir es mejor que sólo consultar cuando tienen un problema”.

Cuidado con la exfoliación y la limpieza sólo con agua

Los especialistas de CeraVe hablaron sobre los peores errores del cuidado de la piel que ellos mismos solían cometer, y se repitió bastante el usar productos muy fuertes o aplicarlos en la piel de forma agresiva.

La Dra. Callendar dijo que “muchas veces, en especial en invierno, la piel tiende a estar muy seca, la barrera de la piel ya está defectuosa, y cuando usan exfoliación mecánica o química en piel dañada, puede causar incluso más irritación, rojeces, híper pigmentación (común en pacientes de color), así que es muy importante ser suave”.

En la misma línea, el Dr. Muneeb Shah expresó que “una idea que yo tuve por mucho tiempo es que quieres sentir que tu limpiador realmente está quitando cosas de tu piel”, pero eso está errado, porque en realidad son los ingredientes los que actúan sobre nuestra dermis. “La limpieza en realidad ayuda a restaurar la barrera de la piel y no debería dañarla”, recalcó.

Por su parte, la Dra. González destacó que “siempre intento explicarles a mis pacientes que la piel es el órgano más grande del cuerpo y es una barrera para protegernos, forma un muro entre nosotros y el exterior. Entonces, para que la piel esté saludable, tenemos que mantener esa barrera sana, y necesitamos usar los productos que lograrán eso”.

Agregó que “esos productos deben ser ligeros, deben tener un pH similar al de la piel (que es 5.5, de acuerdo al Dr. Cork), y tienen que ser aptos para piel sensible”.

Exfoliar la piel en exceso puede remover la capa exterior de la piel, que es la que nos protege, apuntó el Dr. Shah.

Otro consejo que dio el Dr. Cork es no lavar el rostro sólo con agua, porque ésta tiene componentes que pueden romper la barrera de la piel: “El agua por sí sola puede ser más perjudicial que usar agua con un buen producto, porque un producto ligero va a neutralizar la dureza del agua”.

La Dra. Callendar acotó que muchos pacientes con piel sensible prefieren lavarse sólo con agua, pensando que es mejor, pero es todo lo contrario: “No entienden que usar solamente agua no va a limpiar la piel, y que hay limpiadores suaves que nosotros, como dermatólogos, podemos recomendarles, para ayudarlos a sentirse cómodos (…) Lavar la piel solo con agua no es algo que los dermatólogos aconsejaríamos”.

¿Es recomendable la doble limpieza?

Los expertos de CeraVe indicaron que no es lo mejor realizar doble limpieza, una práctica que se ha vuelto popular debido a su difusión en redes sociales, que consiste en primero usar un producto sin enjuague y luego un limpiador con agua.

Hay que destacar que tanto la Dra. González como la Dra. Callendar no conocían el concepto de “doble limpieza”, lo que dejó en evidencia que no es necesario desde el punto de vista médico.

“Prefiero usar un limpiador ligero que es simple, me gusta que los productos sean suaves. Así que un limpiador ligero, como los de Cerave, son ideales, y después aplicar hidratación adecuada. Me gusta mantenerlo simple y no limpiar en exceso la piel”, valoró el Dr. Cork.

En el caso de quienes usan maquillaje, la Dra. González sostuvo que hay buenos limpiadores que pueden removerlo, sin necesidad de una doble limpieza: “A veces, hacer mucho no es lo mejor. Menos es mejor (…) No creo que necesites estar usando dos limpiadores diferentes para obtener un mismo resultado, no tiene mucho sentido para mí”.