Fue la tarde de este miércoles que se confirmó el fallecimiento del actor nacional Tomás Vidiella. El intérprete, según cercanos, había sido inoculado con la primera dosis de la vacuna contra el covid-19. No obstante, fue esa enfermedad la que le quitó la vida. Un especialista advierte que el hecho es posible y que no debería generar preocupación en la población.

El lamentable deceso ocurrió en el Hospital Clínico Red de Salud UC Christus, desde donde especificaron que el actor ingresó “la noche del jueves 4 de marzo a nuestra institución por insuficiencia respiratoria aguda” y que padecía una enfermedad coronaria de base.

Debido a esto, confirmaron que “su estado se agravó en forma progresiva, requiriendo cuidados intensivos y ventilación mecánica, además de todos los cuidados necesarios para procurar su bienestar y la recuperación de su estado de salud”.

Jaime Vadell, amigo cercano al actor y compañero de trabajo en la aclamada obra de teatro “Viejos de mierda”, había confirmado a Las Ultimas Noticias que Vidiella se había vacunado con la primera dosis de una de las vacunas repartidas masivamente a la población de mayor riesgo.

“Afortunadamente, él ya se había vacunado. Se había puesto la primera dosis. Creo que eso mitigó los síntomas. Sin duda eso lo debería haber ayudado para que no le haya dado un patatús muy fuerte”, dijo.

Frente a las dudas que han surgido principalmente en redes sociales, Javier Tinoco, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes sostuvo en conversación con BioBioChile que “se ha hecho harto énfasis en que una inmunidad se alcanza después de dos semanas de una segunda dosis. Todavía no estamos completamente protegidos sólo con una dosis de la vacuna”.

“En el caso de Coronavac, alcanza su efectividad para cuadros graves luego de dos semanas de la segunda dosis”, agregó.

En el caso de Pfizer, señaló, existe una efectividad de “más del 90% en todo tipo de casos”, pero también luego de la segunda vacuna. Previo a eso, en ambos casos, la respuesta de inmunidad no es óptima y se puede desarrollar un caso de covid-19 incluso de gravedad.

Seguir cuidándose

El llamado del especialista es a seguir cuidándose, pues “puede ser que estas personas vacunadas no desarrollen un cuadro grave o no se enfermen, no presenten síntomas, pero lo que no está resuelto por completo es si un infectado que no desarrolla la enfermedad podría ser fuente de transmisión para una tercera persona que no se ha vacunado”.

Asimismo, emplazó a que “las personas que tengan posibilidad de vacunarse, de acuerdo a los grupos prioritarios que se han establecido, lo hagan“.

Datos oficiales del Ministerio de Salud indican que más de 4,4 millones de personas han sido inoculadas en territorio nacional. De ellas, cerca de 360 mil con la segunda dosis.

Aún así, su advertencia indica que “si han sido vacunados con una o dos dosis, que mantengan las medidas de autocuidado”, que son la distancia física, evitar aglomeraciones y el uso de mascarilla en espacios compartidos.