Hace algunos días comenzó a viralizarse un video en TikTok sobre una situación de “mansplaining” ocurrida en un programa de citas español, donde uno de los participantes le hace preguntas sobre sus conocimientos sobre medicina a su cita, quien estudia la carrera.

Sin embargo, más que con curiosidad, el sujeto parece hacerlo para ponerla a prueba. “El pescado puedes comerlo todos los días, ¿entiendes?, el marisco no, el marisco hay que limitarlo y, ya que estudias medicina, ¿más o menos qué puedes saber de ese tema? ¿Cuánto tiempo llevas metida en medicina?”, le dice sin dejarla responder.

El registro generó varias críticas en redes sociales hacia el deportista fitness, mientras varios entregaban su apoyo a la chica.

A veces los hombres me dejan un poco a cuadros la vdd pic.twitter.com/8RlSn27WVs — marA (@maaradentro) January 31, 2023

La situación rápidamente fue tachada como “mansplaining”. Esto consiste en “cuando un hombre habla condescendientemente a una mujer sobre un asunto, porque cree que ella es ignorante, cuando en realidad su propio conocimiento del tema (el de él) es incompleto y existe la posibilidad de que ella sepa más sobre el asunto, pero es algo que el hombre no puede comprender”.

Ahora, un estudio psicológico de la Universidad Estatal de Michigan, reveló los efectos que tiene en la salud mental de hombres y mujeres este comportamiento.

Para ello, Caitlin Briggs, investigadora egresada de la universidad, y sus colegas, pidieron a 128 personas evaluar cómo asignar fondos de bonificación a trabajadores de una empresa.

El “mansplaining” no tendría sesgo de género

Luego de revisar los curriculums de los candidatos, fueron divididos en grupos, donde dos actores -un hombre y una mujer- evaluaron su desempeño, sin embargo, estos se alternaban para cuestionar si habían entendido la tarea y procedían a explicársela.

En algunos casos una mujer le explicaba a los hombres, en otras a la inversa, mientras en otros grupos el “mansplainer” era alguien del mismo género.

De esta manera, la investigación concluyó que el mansplaining en sí no tiene un sesgo de género, es decir, no es que los hombres que “explican” a otras mujeres sobre un tema lo hagan por el hecho de ser mujeres, sino que porque presumen que conocen menos.

Esto, pues los “mansplainer” tenían el mismo comportamiento con otros hombres a quienes consideraban más ignorantes en el tema.

Efectos del comportamiento en la salud mental

No obstante, la investigación publicada en Journal of Business and Psychology, concluyó que “las mujeres en gran medida tenían resultados negativos como resultado de ser explicadas por hombres, mientras que no afectó tanto a los hombres”, afirmó Briggs.

Sostuvo este hallazgo en que cuando era un hombre el que recibía una explicación de una mujer, estos lo “percibieron como una actitud grosera, pero no sintieron que fuera de manera diferente si provenía de un hombre o una mujer”.

“Los resultados demostraron que ante una explicación condescendiente, la falta de reconocimiento o interrupción de la voz, las mujeres reaccionaron de manera más negativa y era más probable que consideraran el comportamiento como un indicio de sesgo de género cuando el comunicador era un hombre”, detalló la investigadora.

Otro efecto del “mansplaining” en la psicología fue que las mujeres disminuyeron la cantidad de palabras que usaban para responder luego de que un hombre les explicaba algo.