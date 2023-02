El país oceánico se convirtió en el primero en permitir el uso de medicamentos con sustancias psicodélicas como psilocibina y MDMA que se pueden encontrar en hongos alucinógenos y éxtasis para tratar la depresión y el estrés.

Tras su aprobación por la entidad reguladora de fármacos, estos podrán ser distribuidos en el país a partir del próximo 1 de julio, apuntó EFE.

La Administración de Bienes terapéuticos (TGA, en inglés) emitió un comunicado recogido por los principales medios del país en que permite que ambas sustancias sean prescritas por “psiquiatras específicamente autorizados para el tratamiento de algunas dolencias de salud mental”.

El ente regulador permite la prescripción de la droga sintética MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) para el tratamiento del síndrome de estrés postraumático y la psilocibina para depresiones que no mejoren con otros tratamientos.

From 1 July this year, medicines containing the psychedelic substances psilocybin and MDMA can be prescribed by specifically authorised psychiatrists for the treatment of post-traumatic stress disorder and treatment-resistant depression.

Read more: https://t.co/rJI9dRs3M7 pic.twitter.com/A8fTlWyX0w

— TGA Australia (@TGAgovau) February 3, 2023