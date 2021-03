¿Has escuchado una playlist con sonidos de la naturaleza que te han relajado o calmado? Bueno, un nuevo estudio sugiere que escuchar este tipo de sonidos ayuda a mejorar tu salud, estado de ánimo y emocional.

El equipo de científicos de la Universidad Estatal de Michigan, la Universidad Estatal de Colorado y el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, quienes estuvieron a cargo de esta investigación, estudió cómo los sonidos de pájaros cantando o la lluvia cayendo son positivos para nuestra salud.

En el estudio, que fue publicado en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences, se descubrió que las personas experimentaron menos dolor, menos estrés, mejor estado de ánimo y mejor rendimiento cognitivo.

Los sonidos del agua fueron más efectivos para mejorar las emociones positivas y los beneficios para la salud, mientras que los sonidos de los pájaros ayudan a combatir el estrés y la molestia.

Los investigadores examinaron las grabaciones de sonidos de 251 lugares en 66 parques nacionales de Estados Unidos, donde estudiantes de la Universidad Estatal de Colorado, identificaron diferentes tipos de sonidos.

“De muchas maneras, la pandemia de COVID-19 ha enfatizado la importancia de la naturaleza para la salud humana. A medida que el tráfico ha disminuido durante la cuarentena, muchas personas se han conectado con los paisajes sonoros de una manera completamente nueva, notando los relajantes sonidos de los pájaros cantando afuera de su ventana”, explicó Rachel Buxton, bióloga y parte del equipo investigador al sitio Infosalus.

Además, la investigación arrojó que, en contraste con los efectos dañinos del ruido para la salud, los sonidos naturales en realidad pueden reforzar la salud mental. Los sonidos de la naturaleza ayudan a mejorar la salud

“La mayor parte de la evidencia existente que encontramos proviene de laboratorios o entornos hospitalarios. Existe una clara necesidad de más investigación sobre los sonidos naturales en nuestra vida cotidiana y cómo estos paisajes sonoros afectan la salud“, puntualizó la investigadora Amber Pearson al mismo sitio señalado.

La apreciación de las personas por los entornos acústicos, desde caminatas sonoras y excursiones donde el propósito principal es escuchar, hasta zonas tranquilas y los paisajes sonoros se mejoran al pedir a los visitantes que aprecien un parque en silencio. Junto con la gestión del ruido, estos métodos permiten a los visitantes una mayor exposición a los sonidos naturales y sus beneficios para la salud, según indicó el estudio.

Durante la pandemia el aumento de ansiedad, estrés y otros trastornos que afectan la salud mental en las personas, llevó a diferentes investigadores a buscar alternativas para cambiar este panorama, descubriendo que los posibles tratamientos se encuentran en lugares donde predominan los sonidos de la naturaleza y que es bueno alejarse, por un tiempo, del ruido urbano.