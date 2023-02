Camboya registró esta semana su segundo contagio de gripe aviar en un humano, al haber dado positivo el padre de la niña de 11 años fallecida el miércoles por esta enfermedad en el sureste del país, informó este viernes el Ministerio de Salud.

Después de la muerte de la menor, un equipo de investigación del Ministerio de Salud acudió a su pueblo en la provincia de Prey Veng, donde realizó pruebas de detección del virus a 12 personas.

Sin embargo, hasta el momento solo se confirmó un contagio, correspondiente a un hombre de 49 años, el padre de la niña fallecida.

Tras estos dos casos en humanos, los primeros detectados en los últimos nueve años, el equipo de emergencias trabaja para encontrar la fuente de transmisión y realiza pruebas tanto a personas como a animales en el pueblo donde se han producido los contagios.

#PreyVeng #Cambodia🇰🇭- Ministry of Health says it has reported an outbreak of 12 more suspected cases of #H5N1 strain of avian influenza after of 11-year-old becomes first confirmed death from the virus in 9-years pic.twitter.com/1cBsCDrGZn

— CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) February 24, 2023