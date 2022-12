De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud (Minsal) en Chile, más de 35 mil personas han sido diagnosticadas con Sífilis entre el 2017 y 2021, una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que se manifiesta de manera temprana, con heridas en la piel.

Si bien, existe tratamientos para este padecimiento provocado por una bacteria, dependerá de la etapa en que se encuentre, para que tenga un resultado positivo. En una última fase, esta ETS y sus síntomas, son prácticamente irreversibles.

¿Qué es la Sífilis y cómo se contagia?

Según la información de MedlinePLus, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria llamada Treponema pallidum, la que infecta el área genital, los labios, la boca o el ano, tanto de hombres como de mujeres.

Esta, por lo general, se adquiere tras el contacto sexual con una persona que ya tiene esta bacteria en su cuerpo. Pero, también se puede transmitir desde la madre al bebé durante el embarazo.

¿Cuáles son los síntomas de la Sífilis?

De acuerdo al manual médico MSD, la sífilis produce una “úlcera indolora en el sitio de la infección”. Esto, generalmente en la zona genital, pero también en labios, lengua, garganta, cuello uterino, dedos de las manos o en otras partes del cuerpo.

Las llagas pueden ser varias o solo una. Comienzan entre 3 o 4 semanas después del contagio, o incluso 13 semanas más tarde, y se pueden identificar, ya que ocupan una pequeña área roja levantada que se convierte en una úlcera abierta, firme, elevada y casi indolora, la cual no sangra y es dura al tacto.

A pesar de que las lesiones pueden sanar rápidamente, esto no significa que la persona se haya recuperado de la infección, es más, la sífilis se puede mantener por años en el cuerpo del paciente infectado sin provocar malestares.

Por eso, si no se trata, puede progresar y provocar síntomas más agresivos como:

Fiebre. Fatiga. Pérdida de apetito y adelgazamiento. Dolor óseo y articular. Dolor abdominal e ictericia. Dolores de cabeza. Problemas de audición, de equilibrio o de visión.

¿Cuáles son sus etapas?

La sífilis cuenta con 4 etapas de desarrollo, en las que se manifiesta de maneras diferentes en el cuerpo humano. La etapa temprana suele causar una llaga única en el área genital, pequeña e indolora, que algunas veces causa inflamación de los ganglios linfáticos cercanos.

Si no se tratan los primeros síntomas de la ETS, inicia la segunda fase, que generalmente causa una erupción cutánea que no pica, en manos y pies. Es relevante destacar que muchas personas no notan los síntomas durante años, los que pueden desaparecer y aparecer nuevamente.

Ya en una tercera etapa, los efectos se agravan: se ven afectados los órganos internos, las vías respiratorias, el estómago, el hígado, músculos y huesos. Además, suele formarse un nódulo sifilítico en la aorta, lo que conduce a un aneurisma aórtico.

Por último, la cuarta etapa de la sífilis tiene consecuencias irreversibles, como son la inflamación del corazón, signos de parálisis y problemas hepáticos.

Es en esta fase cuando comienzan a manifestarse, de manera evidente, problemas mentales en quienes sufren de la ETS.

¿Tiene tratamiento la Sífilis?

Si bien, ya existen vacunas contra ciertas bacterias, aún no se desarrolla una contra la sífilis. Esta enfermedad de transmisión sexual se cura fácilmente con antibióticos, pero son en caso de detectar a tiempo, de acuerdo a la Clínica Mayo.

Respecto a su prevención, el medio de salud aclara que los preservativos de látex disminuyen enormemente, aunque no elimina, el riesgo de adquirir y contagiarse con la mencionada ETS.

Por último, la forma más confiable de evitar la infección, según los expertos, es no tener sexo anal, vaginal u oral, sobre todo si hay presencia de llagas o indicios de padecer sífilis.

Por eso, ante cualquier duda, sospecha o signos en la piel, lo primero que se debe realizar es visitar a un médico especialista, para confirmar o descartar que se trate de sífilis.