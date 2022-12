El cantante nacional Dani Ride, quien se encuentra próximo a lanzar su EP para navidad y que fue parte de un desfile inclusivo para una marca de moda nacional, habló del descubrimiento de su intersexualidad y del ser no binario.

El artista, que se hizo conocido por sus covers en español de exitosas canciones anglo hace 8 años habló con BioBioChile sobre su recorrido personal hasta ahora.

“El tercer sexo biológico”

“Yo, previo a integrarme a la comunidad, sabía qué era la intersexualidad, pero aun así desconocía demasiado del tema”, comenzó relatando la voz detrás de “Sentirme amante”.

“La intersexualidad de hecho es una de las letras de la comunidad LGBTIQ+ más invisibilizada“, afirmó Dani Ride.

¿Qué es la intersexualidad? De acuerdo a BBC, “intersexualidad es un término genérico que se utiliza para abarcar más de 40 variaciones distintas de las características sexuales femeninas y masculinas”. En otras palabras, son personas en quienes existe una discrepancia entre los genitales internos y externos (los testículos y los ovarios). Mientras algunos presentan variaciones hormonales, como explica el medio británico, otras se presentan en forma física, “tener un sistema reproductivo de un sexo y los genitales externos del otro”.

“Ha sido heavy darme cuenta de que mi realidad desde un punto es privilegiada porque yo no me siento incómodo con la asignación de género que me dieron mis padres (…) pero la mayoría de las personas intersexuales sí“, describió el cantante sobre su autodescubrimiento como intersexual.

Dani Ride también detalló cómo ha sido hacer frente a la sociedad, tras esta identidad, la cual definió como “no la más común”.

“Se habla mucho de la hormonación también, es super complejo, también por la ignorancia, porque no se ha querido saber mucho del tema”, aseveró.

“Al final tienden a verlo mucho como una enfermedad cuando realmente no lo es”, explicó el exYingo.

A esto agregó que actualmente la ciencia define la intersexualidad como una “mutación genética”, sin embargo, como comunidad están buscando un nuevo significado para ella.

“Nosotros estamos diciendo que somos el tercer sexo biológico, que si bien es cierto, no es el más común, somos el 1,7% de la población mundial”, dijo Ride.

¿Hermafroditismo o intersexualidad?

De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, la intersexualidad son “variaciones corporales de las características sexuales”, estas pueden verse reflejadas en los genitales, gónadas, niveles hormonales y cromosomas, apuntan en su portal web.

Estas alteraciones no corresponden a las características representativas de lo que se conoce como hombre y mujer, explica Luz María Moreno del Programa de Estudios de Género y Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina del plantel universitario.

Las variaciones pueden ser notables desde el nacimiento o pasar desapercibidas hasta la adolescencia e incluso la vida adulta, explican.

Antiguamente, esto era conocido como "hermafroditismo", sin embargo, el concepto ha sido reemplazado por "intersexualidad".

De acuerdo a las Naciones Unidas, el 1,7% de la población nace con rasgos intersexuales.

La organización detalla que se considera que estas personas han sido víctimas de abusos contra sus derechos humanos cuando se les realizan intervenciones médicas forzadas y coercitivas para hacer coincidir su género con el de nacimiento, hay discriminación en la educación, el deporte, el empleo y otros servicios y falta de acceso a la justicia y a los recursos.

"La gente intersexual rompe con todo eso"

Frente a esto Ride, que además se identifica como una persona no binaria, es decir, no se siente perteneciente ni al género femenino ni masculino.

"Hay mucha gente, y eso es lo que más me molesta, que habla de que ‘la biología dice que existe hombre y mujer, que XX y XY’, entonces eso es falso, porque la gente intersexual rompe con todo eso", dijo.

"Nosotros no necesariamente correspondemos a los cromosomas que se nos han impuesto, al macho y hembra", explicó.

Sumado a esto, el artista contó que espera realizar prontamente el trámite para identificarse legalmente como no binario, puesto que "es un reconocimiento a mucha gente", cerró.