Un cuarto paciente de VIH, quien padeció la enfermedad por más de 30 años, entró en remisión hace 17 meses luego de someterse a un polémico y peligroso trasplante de médula ósea, no obstante, el resultado parece ser una coincidencia.

Un hombre de 66 años, cuyo nombre ha preferido dejar en el anonimato, sería la cuarta persona en el mundo en haberse curado del VIH, de esta manera se convirtió en el paciente más veterano en lograrlo.

Para lograr el objetivo, el hombre se sometió un polémico tratamiento en el que se le realiza un trasplante de médula ósea reemplazado por el de una persona naturalmente resistente al virus.

El paciente del hospital City of Hope (Ciudad de la esperanza, en español), de Duarte, California (EE.UU), admitió sentirse agradecido, ya que pensó que “nunca viviría para ver el día en que ya no tenga VIH”.

El polémico tratamiento contra el VIH

En el 2011, Timothy Ray Brown, conocido como el “paciente Berlín”, fue el primero en curarse del VIH utilizando el controvertido tratamiento.

El procedimiento mediante el cual Timothy y el paciente “City of Hope” lograron que el virus fuera indetectable en sus cuerpos fue uno de reemplazo de células madres.

Para ello se somete a los pacientes a varias sesiones de quimioterapia, hasta debilitar lo suficiente sus sistemas inmunes para que las nuevas células madres que resultan del trasplante de médula ósea hagan su efecto: crear un sistema inmune que combata al virus.

No obstante, la curación del cuarto caso parece ser una mera coincidencia, esto ya que el hombre debió someterse al trasplante de médula a causa de la leucemia por cáncer de sangre que desarrolló a partir del VIH.

Casualmente, el donante era una persona que era naturalmente resistente al virus.

Sin embargo, a pesar de lo esperanzador del procedimiento, no todos pueden someterse a él, puesto que “es un procedimiento complejo con efectos secundarios potenciales significativos. Por lo tanto, no es realmente una opción adecuada para la mayoría de las personas que viven con el VIH”, dijo Jana Dickter, doctora en enfermedades infecciosas de City of Hope.

Según reportó BBC, el hombre dejó de tomar medicamentos contra el VIH luego de estar más de 17 meses en remisión y haber pasado más de 30 años padeciendo el virus usando antirretrovirales para controlarlo.