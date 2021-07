¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que teniendo la misma edad, lucen tan diferentes? No es un secreto que existen personas que prolongan su juventud y hay expertos que sostienen que esto se debe a diferentes razones.

De acuerdo a una investigación publicada en 2016 en la revista Current Biology, los científicos aseguraron haber encontrado el código genético de por qué algunas personas logran verse más jóvenes que otras, aún en una edad avanzada.

Según información que recoge BBC Mundo sobre este estudio, los resultados indicaron que “las mutaciones fueron encontradas en las instrucciones genéticas para la protección del cuerpo contra la radiación UV, pero estas también pueden dar lugar a pelo rojo y piel blanca”.

El estudio concluyó que el responsable de este proceso es el gen MC1R, el cual es muy relevante para la generación de melanina en el organismo, la cual se encarga de la pigmentación de la piel y la protección de esta contra los rayos UV.

La investigación “sugiere que algunas variantes del gen hacen que las personas parezcan, en promedio, dos años más jóvenes que otras que tienen otras formas de MC1R. (Este gen) es el principal gen implicado en el pelo rojo y la piel pálida, y lo que están tratando de decir es que tiene un impacto en que parezcamos algo más jóvenes y que no tiene que ver con la piel pálida, pero no estoy tan seguro”, explicó en esa oportunidad uno de los autores del estudio a BBC Mundo.

Los autores de este estudio, realizado por la Universidad de Erasmus (Países Bajos), sostuvieron que lo interesante fue descubrir cómo la genética tiene incidencia con nuestros procesos de envejecimiento.

También existen otros factores…

La genética no sería la única razón. En un estudio posterior, realizado por científicos de la Escuela Universitaria de Medicina de Duke en Estados Unidos, confirmó que sí hay personas que envejecen más rápido que otras y tiene directa relación con el estado de salud de cada uno.

Para llegar al resultado, los investigadores estudiaron a personas jóvenes y así determinar qué factores influyen en un mayor deterioro del organismo, considerando niveles de colesterol, presión sanguínea, índice de masa corporal y los sistemas metabólico e inmunológico, según consigna el sitio Muy Interesante.

La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). concluyó que la mayoría de las personas “envejece un año biológico por uno cronológico”. Sin embargo, en otros casos las personas iban envejeciendo tres veces más rápido, es decir, “aumentaban tres años biológicos por uno cronológico”.

Este rápido envejecimiento estaba asociado también a ciertas enfermedades, un coeficiente intelectual más bajo y un riesgo mayor de desarrollar algún tipo de demencia, por lo que el deterioro físico y la falta de una vida saludable, son responsables de que algunos se vean mayores que otros, pese a tener la misma edad.

Salvador Macip, doctor en Genética Molecular, explica al diario El País que el cuerpo envejece porque las células lo hacen y así mismo señaló que la ciencia reconoce al menos nueve factores que podrían influir.

“Algunos van desde la pérdida de células madre a un aumento de oxidación y otros daños. Es decir, el envejecimiento físico es el resultado de una serie de factores complejos que interactúan entre ellos. No tiene una sola causa, por eso es difícil de entender y de manipula”, indica Macip.

Por su parte, María A. Blasco, bióloga molecular, dice al medio antes citado que los telómeros tienen una gran incidencia en nuestro proceso de envejecimiento.

“Las estructuras protectoras de nuestro material genético (telómeros) y que por lo tanto son esenciales para la vida de nuestras células y de nuestro organismo. Conforme vivimos y nuestros tejidos se regeneran para reparar daños, los telómeros se van desgastando, haciéndose cada vez más cortos, hasta que son tan cortos que ya no pueden ejercer su función protectora”, sostiene Blasco.

No obstante, la profesional agrega que “en nuestra cultura occidental y en un mundo globalizado, envejecer físicamente es sinónimo de algo negativo (…) Va más allá de estar bien físicamente, no tener enfermedades o ser independiente. Es un concepto global en el que la persona ante todo refiere tener buena calidad de vida, sentirse plena y satisfecho”.

Sobre por qué hay personas que pese a cuidarse envejecen más rápido que otras que no lo hacen, Macip indica que “cuando lo sepamos, podremos no sólo predecir cómo va a envejecer una persona, sino también buscar maneras de favorecer el envejecimiento más saludable. Aún nos queda mucho para entenderlo”.

Aunque puedan existir factores internos, lo cierto es que los primeros signos de envejecimiento aparecen por primera vez en la piel, la cual, de no ser cuidada apropiadamente, puede acelerar este proceso, razones por lo cual es importante su cuidado, protector solar y evitar cosas como el tabaquismo que sólo harán que te veas más desgastado pese a tu edad.

Sobre las diferencias entre hombres y mujeres en este ámbito, los especialistas señalan a El País que “en las mujeres, por ejemplo, hay un incremento puntual de los procesos de envejecimiento a partir de la menopausia, algo que no es tan pronunciado en hombres”.

Si bien no se han descubiertos los motivos en sí de estas diferencias, lo cierto es que socialmente existe una relación entre la belleza y el envejecimiento, razón por la cual existe una mayor presión hacia la mujer y no a los hombres.

“Una sociedad con valores orientados a mantenerse ‘eternamente’ joven físicamente, que condiciona que la mujer esté joven, pero ‘castiga’ menos al hombre (…) El proceso de vejez es físico, sin duda, pero es la actitud con que se afronta la adaptación a los cambios, la que determina el verdadero envejecimiento exitoso”, concluyen.