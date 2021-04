No todo lo que llega a nuestros oídos es siempre verdad y esa fue precisamente la motivación de un estudio publicado por la revista Sleep Health, en el que analizaron 24 afirmaciones sobre el descanso que rondan de boca a boca, clasificando su falsedad en 1 las menos graves y 5 las más graves.

Ante esto, el neurólogo de Clínica Somno, Álvaro Vidal, explica que “hoy más que nunca el sueño se ha visto afectado por cambios en nuestra rutina habitual, y es ahí donde nacen estas creencias urbanas sobre cómo dormir mejor. Por lo mismo, es sumamente importante asesorarse correctamente y evitar creer todo lo que escuchamos pues podemos estar frente a trastornos como la apnea del sueño que deben ser manejados por un especialista”.

¿Cuáles son las afirmaciones más llamativas de este estudio? Desde Clínica Somno, centro especialista en Medicina del sueño, detallan algunas de ellas y explican el porqué de su falsedad.

1. Ser capaz de dormirse en cualquier momento y lugar es un signo de buena salud del sueño: nivel de falsedad de 4,75

Se trata de un mito pues puede ser un resultado de que estamos durmiendo mal. Según el especialista, quedarse dormido en cualquier momento y lugar “puede ser una señal de que esa persona durante la noche no está alcanzando un buen nivel de descanso, lo que la lleva a estar agotada durante el día. En casos más graves puede ser un indicador de una persona que sufre de apnea del sueño o narcolepsia y durante la noche no logra un descanso reparador”.

2. Muchos adultos sólo necesitan 5 o menos horas de sueño: nivel de falsedad de 4,63

Si bien lo ideal es no compararse con el resto y simplemente procurar descansar lo necesario, el especialista sí remarca que el promedio de horas de sueño de un adulto debería ser de 7, pues dormir menos se relaciona con enfermedades cardiovasculares, metabólicas, mentales e inmunológicas.

3. No importa en qué horario del día duermas: nivel de falsedad de 4,63

Muchos estudios dan cuenta de que las personas que trabajan de noche tienden a descansar menos. Además, la razón de porqué dormimos de noche “tiene que ver con nuestro ritmo circadiano el cual se regula por el ciclo luz-oscuridad, lo que genera que una vez que baja el sol nuestro organismo comienza a liberar melatonina preparándose para el sueño”, explica el profesional.

4. Una siesta es la mejor forma de recuperar el sueño perdido de noche: nivel de falsedad 3,13

Es una triste noticia para los amantes de las siestas porque, aunque a veces sí nos ayudan cuando no hemos descansado, lamentablemente éstas no compensan lo no dormido por la noche, sobre todo a nivel de reparación celular y producción de hormonas.

Es más, el neurólogo de Clínica Somno, aclara que a menos que sea muy necesario, éstas se eviten porque dificultan que el cuerpo llegue cansado a la noche, que es cuando realmente deben dormir para obtener los beneficios de un descanso adecuado.

5. Aunque puedan ser molestos, los ronquidos no son malos: nivel de falsedad de 4,25

Los ronquidos significan que el cuerpo está luchando por ingresar oxígeno al cuerpo mientras se duerme.

De hecho, desde el centro especialista en sueño comentan que “La roncopatía está subdiagnosticada en Chile y los pacientes no la consideran grave y aprenden erróneamente a convivir con ella. El gran problema es que, detrás de este ruido, puede esconderse un Síndrome de Apneas Obstructivas del Sueño (SAOS), el trastorno del sueño más grave que existe hoy”.

6. El cerebro no está activo mientras dormimos: nivel de falsedad de 5

Esta es la afirmación que los investigadores consideraron más falsa, pues a pesar de que el cerebro está en un estado pasivo activo, mientras dormimos. Los estudios apuntan a que la actividad cerebral va variando durante las distintas fases de sueño.