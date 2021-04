En casi un 50% han aumentado los casos de ‘melanoma’. Este tipo de cáncer de piel es el más agresivo, al cual se le atribuyen diferentes causas. Sin embargo, un nuevo estudio apunta a que los altos índices de testosterona aumentarían el riesgo de padecer esta enfermedad.

La investigación, realizada por científicos de la Universidad de Oxford, reveló que un factor importante en el desarrollo de ‘melanoma’ es la hormona masculina, presente tanto en mujeres como hombres.

La Dra. Eleanor Watts, quien encabeza este estudio, dijo en un comunicado que “ha habido evidencia indirecta de testosterona y melanoma antes, pero esta es la primera vez que hemos podido observar directamente las hormonas en la sangre”.

Para llegar a esta conclusión, el equipo experto analizó los datos del Biobanco de Reino Unido, los cuales se relacionaban a los niveles de testosterona en muestras de sangre de 182 mil hombres y 122 mil mujeres posmenopáusicas, de entre 40 y 69 años.

Anteriormente, la testosterona se asociaba con cáncer de próstata, mama y endometrio, pero es la primera vez que se observa su incidencia en el desarrollo de cáncer de piel, según indicó Watts en un comunicado del Cancer Research UK.

#InTheNews: A new study we funded has shown a link between higher levels of testosterone in the blood and melanoma skin cancer in men.

Melanoma skin cancer is the 5th most common cancer in the UK, and in the last decade cases in men have increased by 47%. Read more 👇💬 1/4

— Cancer Research UK (@CR_UK) April 1, 2021