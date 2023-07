Con menos de una semana de su estreno mundial, la película Barbie logró entrar al ránking de los top ten de los mejores estrenos de este 2023 a nivel mundial.

Hasta el 26 de julio, había recaudado $382.427.211 dólares. Pero no sólo eso: alcanzó las cifras necesarias para convertirse en la producción con la mejor apertura del año (incluso superando a Mario Bros) y en la cinta dirigida por una mujer con mejores cifras en su debut en Estados Unidos. Incluso, las acciones de Mattel han subido cerca de un 30% hasta la llegada de la muñeca a la pantalla grande.

Pero como bien saben, no vengo a hablar de los logros de la cinta en la industria cinematográfica per sé. Pero sí, de cómo sacarle brillo a los números de un producto y de una empresa, inspirados en Barbie, a través de estrategias de marketing. Me imagino que muchos estarán pensando: “bueno, pero es una película sobre un producto famoso desde fines de la década de los cincuenta y de una empresa mundialmente conocida”.

Sí, cierto. Pero eso no significa que como pymes o empresas de menor tamaño no podamos mirar sus aciertos. Así es que, los invito a revisar algunas de las acciones y abstraerlas para llegar a fórmulas que podemos aplicar como emprendimientos o empresas.

La visión de Barbie

Fue Richard Dickson, CEO de Mattel desde el 2000 hasta estos días (pues ahora se va a GAP), quien estuvo a cargo de resucitar este juguete emblemático de la firma que estaba de capa caída. Tal como lo consignan importantes medios internacionales, como Wall Street Journal, la visión fue hacer que todo el mundo “juegue con Barbie”, no sólo como una muñeca, ni sólo en los pasillos de una tienda.

Si nos fijamos en este punto, quien estuvo a cargo de la estrategia del negocio, encontró un mensaje que reunía conceptos básicos y a la vez potentes del producto, para luego establecer un storytelling, una forma de contar y de convencer. Esto es completamente certero y aplicable a cualquier tipo de negocio. Y desde aquí, desde una premisa, nos vamos al siguiente punto.

Las alianzas

Bueno. ¿Y cómo dar vida a ese storytelling? ¿Cómo hacer que realmente todos jueguen con Barbie? Una de las formas fue hacer alianzas con distintas otras marcas, en las que ambas partes son beneficiarias de una sinergia. Según la Revista Inversiones y Negocios, se lograron acuerdos con cerca de 100 marcas. Por ejemplo, se incorporó el color rosa en una reconocida marca de consolas, una hamburguesa del mismo color en una empresa de comida rápida, se involucraron marcas de alta costura para que la protagonista de la película rememorara a icónicas muñecas, otras marcas de ropa lanzaron colecciones relacionadas el tema, y así un gran suma y sigue.

Aquí el gran concepto es creatividad. Podemos pensar que grupos de clientes tenemos en común con otras marcas con las que podamos hacer alianzas. Y no siempre es necesario mirar a estas empresas internacionales, podemos mirar a pares (y también, por supuesto, a las más grandes) para buscar alternativas que sean una colaboración beneficiosa. Pero para eso, hay que invertir tiempo. Tiempo en pensar y hacer nacer proyectos, y tiempo en ejecutarlos para que no queden sólo como ideas interesantes que pudieron haber sido.

Las artistas

Barbie también hizo alianzas con artistas musicales: Dua Lipa y Karol G. Obviamente, esto quizás puede ser más rebuscado en términos de pymes o empresas. Pero no deja de ser una idea interesante para pensar, incluso con los grandes talentos que tenemos en Chile.

Vestir la marca del producto

Barbie es un mundo rosa. Y por eso, incluso la productora de la película vistió a su logo de rosa. WB en su escudo rosado. Una moraleja para lanzamientos de productos, que permiten que juguemos con cómo vestimos nuestro logo, nuestras redes sociales u otros instrumentos con los que contemos.

Redes sociales

Por otra parte, Barbie ha usado las redes sociales no solamente para postear y compartir contenido, sino que también para hacernos parte: el filtro. Se trata de un elemento simple, pero que nos hace sentir que conformamos una comunidad, que le da entretención a una película, que incluso quizás aún ni siquiera hemos ido a ver al cine.

La tecnología hoy nos da grandes y simples alternativas: GIFs, memes, stickers. Si tienes un producto icónico y reconocible, o si has tenido una anécdota con tu comunidad, estos son buenos elementos a desarrollar. No siempre tenemos que ser extremadamente serios.

Una embajadora activa

Margot Robbie, la protagonista de Barbie, es también la productora de esta cinta. Ha sido extremadamente activa. En cada presentación que hace busca dar el toque de Barbie. Así, ha simulado distintos trajes de la muñeca en cada evento, dando mucho más de qué hablar.

Tener embajadores de nuestra marca es otra forma de hacer alianzas. Las maneras de estipular el cómo alguien es embajador son diferentes y se pueden ajustar a distintos bolsillos y necesidades. Pero tenemos que elegir a alguien que de alguna manera representa nuestra marca o alguno de nuestros productos y saber que está convencido. El mejor embajador no es sólo al que mejor pagamos. Es aquel que también cree en lo que hacemos.

Los cuidados

Luego de revisar algunas de las acciones de marketing de la película, es imposible dejar de mencionar que para todo esto, además de creatividad, necesitamos acuerdos formales. No es llegar y usar la marca de otro. Hay que conversarlo y ver los términos económicos, legales, logísticos, etc. Si no, por el contrario, una buena idea podría destrozarnos.

Pero si usamos estas “fórmulas” ajustadas a nuestros negocios y de una buena manera, podríamos también darle un nuevo aire a lo nuestro y a lo de otros, e incluso aportar valor a lo local. Los caminos se construyen piedra a piedra. Y este camino da difusión para nosotros, los emprendedores, a través de otros pares significa también dejar el marketing en el conocidísimo boca a boca, sorprendido por la creatividad.