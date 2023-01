No necesitamos más incertidumbre. Chile no requiere una nueva reforma tributaria, sino medidas urgentes para aliviar los bolsillos de los chilenos y salvar a muchas pymes que están a punto de quebrar. La reforma tributaria no es el camino, pero sí proyectos para, por ejemplo, evitar el cobro del IVA a los APR o reducir el Impuesto al 10% a la Pymes, que presenté para apoyar a quienes no reciben ayuda.

Con el mismo propósito, estamos apoyando a la Multigremial Nacional en el proyecto que busca prorrogar la entrada en vigencia del IVA a los servicios, que afecta a unas 150.000 pymes que dan trabajo a más de 600.000 personas.

Según la BBC, Chile será el único país en América Latina que sufrirá contracción económica en 2023. La razón: las altas tasas de interés tienen al crecimiento por el piso, los créditos bancarios por las nubes y el consumo en su peor nivel. En definitiva, las familias chilenas tienen muchos más problemas financieros que antes y sus deudas se están volviendo impagables.

Al 65% de los hogares chilenos les cuesta llegar a fin de mes, a casi 7 de cada 10 les cuesta cubrir los servicios básicos y estamos en el 4to lugar del ranking en el mundo en este asunto. Otro dato de la causa es que a fines de 2022 comenzó a aumentar la quiebra financiera de personas y muchos más se están acogiendo al proceso de liquidación forzada, razón por la cual en el Congreso aprobamos recientemente una ley que mejora y simplifica ese proceso cuando se trata de personas naturales. Sin embargo, considerando que ese es un paliativo para alguien que ya está en quiebra, mi preocupación es qué está haciendo el Gobierno del Presidente Boric, sabiendo y teniendo a la vista estos antecedentes.

Por otro lado, la Cámara Chilena de la Construcción proyecta que la inversión en el sector bajará más de un 6% este año, lo que constituiría la primera caída desde 2020. Esto, por el reajuste presupuestario en el MOP, en Vivienda y el menor gasto del sector privado. Los privados no están invirtiendo en Chile, tienen temor a las reformas constitucionales y a las decisiones políticas que impactan los proyectos productivos. Los datos lo confirman y el Banco Central estima que la inversión descenderá un 5%.

Lo he señalado en otras oportunidades, necesitamos que el Presidente Boric y su Gobierno garanticen condiciones básicas de seguridad pública y mano dura al terrorismo, debemos dar certezas en la reforma constitucional que se nos viene y precisamos una modernización del Estado e incentivos económicos reales para nuestras pymes y familias.