Si bien podría incluir en esta columna muchas cifras respecto a por qué el modelo es bueno, no se cumpliría el objetivo de abordar lo que las personas, en la práctica, viven y sufren en su vida diaria.

Las personas no sólo odian el modelo capitalista “neoliberal” por los abusos y colusiones que hemos conocido públicamente, y que estas no tengan un castigo justo, sino que también porque viven estos abusos en su día a día.

Algunas frases que he escuchado y que podemos citar, aparte de esconder el abuso también van en contra de lo que promueve el modelo. Es así que conceptos como “camisetearse por la empresa” lleva a que muchas veces se ejerza una presión solapada para que los empleados trabajen horas extraordinarias de manera gratuita y sin remunerar. Esto resulta contrario a una visión capitalista, porque ese modelo promueve la creación de riqueza no solamente para quien tiene más poder u oportunidad, sino que para la sociedad toda.

En este ejemplo tenemos en cuenta que una empresa contrata a un trabajador por “x” horas. Por ende, puede exigir al trabajador que durante el horario de trabajo tenga su intelecto y capacidades disponibles para la labor que fue contratado. Si, por el contrario, le son requeridas horas extraordinarias por parte del empleador, estas deben ser remuneradas, pues esta persona se está privando de esas horas fuera del contrato, que podría destinar a lo que él quisiera: vida familiar, deporte, ocio o simplemente para generar un mayor ingreso personal mediante un emprendimiento particular.

Otro ejemplo de abuso es cuando un empleador se da cuenta de que un trabajador tiene capacidades no solo para lo que fue contratado, sino que también para otras labores adicionales. ¿Qué nos dice el pensamiento capitalista desde la teoría?: que si una persona puede realizar sus labores en un menor tiempo que por el que fue contratada, el empleador cometió un error de cálculo (por el cual no puede culpar al trabajador) al determinar de manera equivocada la cantidad de horas que necesitaba esa persona para la labor contratada. Pero eso no le da derecho para abusar de este tiempo muerto, que provoca su propio error, destinando al trabajador a labores no propias de su contrato de trabajo o con mayores responsabilidades a las establecidas en el mismo. Sino, que tiene que replantear el perfil y contrato y por ende, entrar en un nuevo proceso de negociación con el trabajador de horas, remuneraciones, etc. Esto en la práctica no ocurre y, en un abuso a las capacidades de esta persona, se le pide hacer más por la misma remuneración.

Todas estas situaciones provocan que las personas sientan injusticias, que achacan al modelo diariamente en sus vidas, pese a que no son propias de este, sino que responden a una actitud patronal y de abuso presente en nuestra sociedad. Mientras no cambiemos esto, cualquier modelo económico estará destinado a tener los mismos vicios. Recordemos que la economía es llevada a la práctica por personas y por ende se traspasan a esta los mismos defectos y virtudes de una sociedad.