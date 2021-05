La actual senadora por la región del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió este viernes sobre la decisión de candidatearse por Ñuble, la carrera de su hermano y el panorama nacional de la derecha en el país.

Recordemos que este jueves la expresidenta de la UDI, confirmó que será candidata a senadora por la región de Ñuble, dejando así la vacante en el Bío Bío, cupo por el cual competirá su hermano, Enrique.

“En estricto rigor soy senadora de las dos regiones, podría decirse biregional, porque cuando yo postulé no estaba creada la región de Ñuble, se creó después. Entonces yo siempre he mantenido contacto con la región y es parte de la zona que me toca representar”, contextualizó en entrevista con Radio Bío Bío.

Explicó que la decisión fue tomada luego del complejo escenario electoral que vivió la derecha en las elecciones recién pasadas. Detalló que, específicamente en Ñuble, Chile Vamos “perdió la alcaldía de Chillán, San Carlos y San Ignacio”.

“Me pareció un desafío, si los dirigentes de allá (…) consideran que soy la mejor opción, yo estaba disponible para aceptar el desafío”, agregó.

Consultada sobre la decisión de su hermano, actual diputado del distrito 20, de competir por el cargo de senador del Bío Bío, JVR indicó que lo considera una “muy buena opción” para la zona.

“Yo conozco el trabajo de Enrique, es una persona querida, reconocida (…) Si les parece bien lo elegirán y si no, no lo elegirán”, comentó, señalando que las personas tienen la libertad de elegir a quien los represente y que de eso se trata la democracia.

“Ropaje de la izquierda”

En relación al complejo escenario político que vive la derecha en el Bío Bío, la senadora cree que “acá lo que hay es un reflejo de una realidad nacional”.

Según la penquista la situación tendría distintas razones, entre ellas la poca participación electoral.

“Hubo 500 mil personas que el día del plebiscito se levantaron a votar, hicieron filas gigantescas, hicieron el esfuerzo de votar rechazo y que en esta oportunidad no fueron a votar. No es que hayan votado por la izquierda, es que no fueron a votar. Entonces la pregunta es por qué”, sostuvo.

Agregó que “yo sinceramente creo que es porque están desalentadas, desesperanzas porque al final del día no todo es culpa del actual Gobierno, pero hay algunas razones que tienen que ver con eso”, ejemplificando la falta de apoyo que ha recibido la clase media en estos tiempos.

“No todas las personas son iguales, todas tienen que tener igual dignidad, igualdad de derechos, pero no son todas iguales, y por lo tanto aquellas personas que son esforzadas, que son trabajadores, que se levantan temprano, que trabajan duro, tienen que tener derecho a poder llegar lejos y no que les pongan un techo de vidrio”, argumentó.

Detalló que en la derecha “creemos en la justicia social, en la igualdad de oportunidades, pero no en la igualdad a secas, porque lo que hace eso es poner un techo de vidrio sobre las aspiraciones de las personas para evitar que puedan salir adelante, y dejamos de defender eso, de defender que la personas pudiesen decidir”. Continuó señalando que “empezamos a dejar que el Estado se empezara a meter dentro de nuestras familias”.

En la misma línea, aseguró que “muchas de las personas de nuestro sector empezaron a seducirse por el aplauso fácil de los matinales y empezaron a asustarse por las funas o las amenazas de las redes sociales y eso, al final (…) empezaron a vestirse con ropaje que no era nuestro, era de la izquierda”.

Opinó que “esta cosa de que todo está dirigido por el Estado, va mermando la libertad de las personas, la propiedad privada y el derecho a elegir en distintas áreas”.

Finalmente, consultada respecto al voto obligatorio, la senadora Van Rysselberghe dijo que no está de acuerdo.

“A mi me gustaba que si tu querías asumir ese derecho, puedes inscribirte y votar”, afirmó, señalando que las personas deben tener la conciencia de querer votar, pero que normar todo termina siendo “agobiante”.

Escucha la entrevista completa a continuación: