Este lunes, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la solicitud de extradición de Martín de Los Santos Lehmann, con la que se busca que el imputado por agredir a un conserje de 71 años comparezca ante la justicia chilena y cumpla con la prisión preventiva decretada en la reciente revisión de medidas cautelares del 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

De este modo, el tribunal de alzada acogió la petición del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Oriente. La medida tiene como objetivo traer de regreso al acusado, quien permanece detenido en Brasil, específicamente en la ciudad de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

Al imputado se le atribuye el delito consumado de lesiones graves, en calidad de autor.

En el documento al que tuvo acceso BBCL, la Corte de Apelaciones ordenó oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de solicitar “a quien corresponda se decrete y/o mantenga la detención previa del imputado, mientras se tramita la extradición concedida“.

Esta resolución marca una nueva etapa en el proceso de extradición, que ya había sido aprobado por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Defensoría Penal Pública no se ha contactado con Martín de Los Santos

El defensor penal público, Adrián Vergara, señaló en diálogo con los medios que no ha logrado contactar al imputado.

“No he tenido contacto con mi representado, no tengo cómo contactarlo tampoco. No tengo número de teléfono, un correo electrónico, no tengo cómo contactarlo. Así que no he tenido contacto con él. Que esto se vea en Brasil, esto puede tomar meses. Eso lo verán las autoridades brasileñas”, declaró Vergara, sobre su comunicación con de Los Santos y respecto al proceso de extradición.