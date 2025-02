Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Minsal desmiente que fallas en pabellones de hospitales de Santiago hayan suspendido cirugías. El Hospital Luis Calvo Mackenna enfrenta problemas en pabellones tras incendio de 2023, pero la ministra (s) de Salud asegura que no se han pospuesto operaciones. Senador Ossandón denunció fallo en aire acondicionado en Hospital Sotero del Río, aunque el Minsal afirma que no se han detenido intervenciones. Seremi de Salud Metropolitano supervisa obras en Calvo Mackenna para habilitar pabellones. Situación en Sótero del Río sigue sin resolverse y no hay fecha para restablecer servicios.