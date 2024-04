La exministra Karla Rubilar y el concejal Felipe Ossandón Ross, son las cartas de Renovación Nacional para llegar a la alcaldía de Puente Alto. La directiva de RN espera realizar primarias para que no hayan dos candidatos del mismo sector, no obstante, el sobrino del senador Manuel José Ossandón Irarrázabal aún no está convencido al 100%.

Pero eso no es todo, ya que ayer, a eso de las dos de la tarde, Manuel José Ossandón Lira, hijo del parlamentario, inscribió su postulación por esta comuna.

El senador RN ha mostrado el apoyo a su sobrino -quien es independiente-, para que llegue al cargo, sin embargo, con la sorpresiva inscripción de su hijo, cambia el escenario.

Según consignó La Segunda, el nuevo candidato, Ossandón Lira, aún no ha hablado con la directiva de Rodrigo Galilea para informar que irá a primarias, ya que como militante tiene la obligación de participar.

Es por esto que el escenario queda así: una eventual primaria entre Ossandón Lira contra Rubilar; mientras que Ossandón Ross insiste en ir por su cuenta.

La pelea en el clan Ossandón

En conversación con El Mercurio, el senador Ossandón ratificó el apoyo a su sobrino, mientras que a La Segunda señaló que “él (su hijo) es adulto. Nunca me contó nada que quería ser candidato, jamás habló conmigo”.

Respecto a las razones por las que no apoya la candidatura de su hijo, el legislador dijo que “hoy día él tiene una situación familiar de enfermedad grave en su familia, que a mi juicio lo inhabilita en cualquier candidatura. Yo como papá nunca haría nada que perjudique a mi hijo, mi nuera, ni a mis nietos”.

“¿Cómo no voy a querer yo que mi hijo sea alcalde de Puente Alto y siga con mi obra? Eso sería maravilloso, pero hoy día las condiciones no se dan. En el futuro podría ser perfectamente”, sostuvo el senador.

“Aportar desde la sana competencia”

En diálogo con el diario antes mencionado, Ossandón Lira dijo que “aún soy precandidato” y que la principal razón para competir en Puente Alto “dice relación con poder aportar —desde la sana competencia— en construir una mejor comuna de Puente Alto”.

Al preguntarle si existe algún conflicto en que su padre no lo apoye, la posible carta al sillón municipal manifestó que “no mezclo lo familiar con lo político. Él tiene sus razones para apoyar a un precandidato y eso lo respeto, sin rencores, entendiendo que está en su derecho”.

Respecto a su primo, Ossandón Lira dijo que “aparte del parentesco, no tengo una relación cercana”.

Si es que tuviera que elegir una primaria, ya sea por Rubilar o por el concejal Ossandón, el hijo del senador precisó que “como militante de RN me someteré a lo que el partido resuelva en sus instancias internas”.

En cuanto a sus planes para Puente Alto, en el escenario de que fuese electo, el candidato dijo que “ante todo podría el énfasis en la seguridad de los vecinos y vecinas de Puente Alto con una mirada integral. Además, me centraría en la mejora de áreas verdes, en la recuperación de espacios públicos y en el aumento de la cobertura de los programas sociales”.