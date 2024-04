La fiscalía Metropolitana Occidente investiga la denuncia por la agresión contra un menor de 11 años con discapacidad, en el colegio subvencionado María Reina Inmaculada de Isla de Maipo.

Dicha indagatoria estará a cargo de la fiscal jefa de Talagante, Paola Salcedo. Quien instruyó las diligencias del caso a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 23° Comisaría.

La causa se derivó a la Unidad de Víctimas y Testigos de dicha fiscalía, para evaluar medidas de protección y necesidades de apoyo.

De acuerdo a Emol, se analiza un presunto delito por omisión e infracción al deber de cuidado. Debido a que habría habido inacción de los adultos responsables del recinto.

El padre del menor, Bayron Vieytes, indicó que el establecimiento tenía conocimiento del acoso y agresiones que recibía su hijo con espina bífida.

“Hace un año me dijeron que iban a buscar una solución, pero nunca me llamaron ni me contactaron. Y esta ya fue la gota que rebaso el vaso. O sea, mi hijo ya estaba en el suelo siendo pateado, esto ya no es tolerable, para nadie”, dijo a El Mercurio cuando se viralizó el registro de la agresión.

En este último, se ve al escolar agredido en el suelo, mientras uno de sus compañeros lo patea en al menos tres ocasiones, aprovechándose de la incapacidad de defenderse de la víctima.