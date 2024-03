Este martes, el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, su par de Til Til, Luis Valenzuela y los diputados Rubén Oyarzo y Viviana Delgado, acudieron al Ministerio de Salud para reunirse con la titular de la cartera, Ximena Aguilera. El objetivo fue reiterar la necesidad de que el Hospital de la Zona Norte sea construido en la provincia de Chacabuco.

Mientras duraba la reunión, en las afueras, vecinos de Lampa se manifestaban con silbatos, pancartas y gritos pidiendo ser escuchados por la ministra de Salud. Esto tras la divulgación de la prensa que indicaban que el hospital se ubicaría en Huechuraba, algo que no ha sido informado de manera oficial y sobre lo que se ha pedido a la secretaria de Estado recapacitar.

La próxima semana será realizada una mesa técnica para revisar los antecedentes de las propuestas, informó el alcalde de Lampa al final de la cita. El jefe comunal señaló que “la ministra se ha comprometido a revisar los puntos que desacreditan la alternativa de Lampa, que tiene la mejor calificación técnica y económica.” Instancia que también fue valorada por el diputado Rubén Oyarzo, quien destacó que “se logró una mesa técnica en la cual vamos a poder decir porqué el terreno de Lampa es mejor que el de Huechuraba. Y lo importante acá es que se dejó en claro que la provincia de Chacabuco necesita urgente un hospital.”

Opazo, además, agregó que ”también es relevante, y vamos a seguir mencionando, que debe salir el elemento político de esta definición que es técnica. Creemos que hay gestos que tiene que hacer el gobierno para que hoy día podamos tener tranquilidad de que esto es una definición absolutamente técnica, de escoger el mejor lugar para beneficiar a la provincia de Chacabuco, que es la única sin hospital y a la que se comprometió el recinto.”

El jefe comunal también agradeció la presencia del grupo de 60 personas, en su mayoría adultos mayores, que pese al calor, se mantuvieron con cánticos exigiendo que el recinto hospitalario quede en el sector de Valle Grande.

”Agradezco a los vecinos que se han manifestado acá, la ministra se dio cuenta que estábamos aquí con la comunidad, porque nuestra realidad en la provincia es difícil. Entonces lo que se viene es una mesa técnica en la cual vamos a seguir avanzando para poder revisar el informe final de la comisión que evaluó los terrenos y analizar porqué motivo están apareciendo algunos elementos técnicos que nosotros creemos que no son reales, y por eso, es que hemos solicitado esta mesa que nos va a servir para ajustar o no algunos elementos de la valoración que tiene la propuesta de Lampa.”

Por su parte, la diputada Viviana Delgado agradeció a Opazo por su gestión y por “jugársela por su gente”. “La gente de la provincia de Chacabuco necesita justicia, justicia en salud. No tenemos ciudadanos de primera, segunda ni tercera clase, el hospital sí o sí debe ir en la provincia de Chacabuco y en Lampa”, agregó.

El concejal Esteban González, en tanto, manifestó que “Esta lucha es transversal para beneficiar a todos los vecinos y vecinas de Lampa y la provincia de Chacabuco. No es una cuestión política, sino una cuesiton técnica que queremos hacer respetar.” De acuerdo estuvo la concejala Alejandra Salas, quien hizo un llamado al Gobierno asegurando que “Esperamos que nuestra ministra reaccione, también nuestro gobierno, y que nos dé la gran noticia de que el hospital quede en la comuna de Lampa, para que los vecinos puedan acceder a él con facilidad.”

Ya el alcalde Tiltil, Luis Valenzuela, destacó que un hospital para la provincia de Chacabuco es anhelado hace años por toda la comunidad de la zona.

“La realidad del hospital es una necesidad imperante que no es hoy, es de hace 10 años, llega tarde el hospital. Por lo tanto la construcción se vuelve muy necesaria. Estamos hablando de la salud de los vecinos de la provincia de Chacabuco, donde justamente los vecinos de Tiltil, en particular, pueden demorarse hasta dos horas solamente en trasladarse para llegar a una atención y cuando se enfrentan a un hospital colapsado como el San José, se pueden demorar 6 y hasta 12 horas solamente para ser atendidos y esa es una realidad de la provincia de Chacabuco, y por lo tanto, creemos sumamente válido que los vecinos de Lampa estén acompañando hoy al alcalde en está cruzada, y nosotros como comuna de Tiltil también nos ponemos a disposición, porque el hospital no es de Lampa es de la zona norte, de la provincia de Chacabuco.”

La reunión realizada este martes es una etapa más de la cruzada que el alcalde de Lampa lidera junto a su comunidad. El pasado 17 de marzo, Opazo lideró una manifestación pacífica, en Valle Grande, donde se ubica el terreno en el que se podría construir el hospital. Tanto los manifestantes, como el alcalde señalaron que agotarán todas las posibilidades para que se logre el anhelado y comprometido hospital.

Propuesta será analizada

La ministra Ximena Aguilera se comprometió a revisar durante la próxima semana con su equipo técnico la propuesta que hizo Lampa para tener el hospital.