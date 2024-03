La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), reafirmó su repostulación en la comuna luego de que la exministra de Educación, Marcela Cubillos (IND-Chile Vamos), manifestara su intención de postular a dicha alcaldía.

“A mí nadie me va a bajar. No habrá ‘cocinas’ a mis espaldas”, aseveró la actual jefa comunal, según información recogida por CNN. Y aseguró contar con el “apoyo y lealtad de la UDI y de todos los partidos de Chile Vamos”.

En la misma línea, recordó que “llegué a este lugar compitiendo; no hay razones para que eso cambie. La gestión en Las Condes es exitosa. Tenemos excelentes números en educación pública, en seguridad. Somos una comuna que avanza, qué pospandemia abrió los espacios públicos; hemos puesto el foco en salud mental”.

Respecto a la posible postulación de Cubillos, reconoció que “es una buena figura, quién lo va a negar” y que el Partido Republicano (PLR) “está en todo su derecho de llevar candidatos”. Sin embargo, añadió que “soy yo la alcaldesa de Chile Vamos y eso no se ha puesto en cuestionamiento”.

Finalmente, abordó el movimiento político que generó en Chile Vamos la intención de Marcela Cubillos. “A mí nadie me va a bajar. No habrá ‘cocinas’ a mis espaldas, ¡yo decido! A mí no me notifican, porque no soy un títere de nadie. Y tampoco será lo que la UDI defina, sino lo que yo determine, y ya lo hice: iré a la reelección municipal sí o sí”, sentenció.