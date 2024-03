El concejal Leonardo Prat (independiente, con cupo del Partido Republicano) de la comuna de Las Condes y ex militar, solicitó cambiar el nombre de alguna calle por la del dictador Augusto Pinochet durante el último Concejo Municipal.

Resulta que en la instancia se votó por la moción de cambiar de nombre de la Avenida IV (Cuarto) Centenario, por la de Av. Sebastián Piñera Echenique, la que fue aprobada por 6 votos contra 4.

Concejal republicano pide calle para Augusto Pinochet

Uno de los concejales en desacuerdo, fue el de Prat, quien rechazó aludiendo primero a que no merece respeto, quien “no se preocupa de venerar, de respetar y enaltecer a quienes lo antecedieron y crearon este país”, como habría hecho Piñera a Pinochet.

Luego dijo: “quiero dejar en claro que así como quisieran enaltecer hoy día al expresidente en una calle también lo podrían hacer con Augusto Pinochet Ugarte”, asegurando el dictador tiene “muchos antecedentes como para poder enaltecerlo en una calle”.

“Ambos son criticados de haber violado los derechos humanos, ambos tuvieron conflictos con intereses económicos, ambos desarrollaron grandes obras”, continuó.

Finalmente, pidió, “no me vengan a decir que solo esta persona (Sebastián Piñera) merece ser enaltecida y no un anterior expresidente. Y al que le guste bien, y al que no también, porque (Pinochet) fue un expresidente”.

Mira la intervención de Leonardo Prat en Las Condes