Tras el colapso de los baños y las malas condiciones de sus instalaciones, el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Padre Orellana, ubicado en Santiago, tuvo que abandonar temporalmente el inmueble, para comenzar a operar en el patio de la sede de la Junta de Vecinos Chile Nuevo.

Funcionarios del Cesfam acusaron precariedad en la totalidad de las instalaciones, indicando que los box de atención no cuentan con ventilación, hay presencia de plagas, olor a alcantarilla en las zonas para almorzar, el vacunatorio no tiene sistema electrógeno funcionando, entre otras situaciones.

La concejala de Santiago, Rosario Carvajal, dio a conocer a través de su red social Instragram la situación, que tiene a la gran mayoría de los vecinos del sector sin la posibilidad de acceder a una atención de salud como corresponde.

“El día de hoy, al menos el 90% de los pacientes no pudo recibir atención médica. Esta situación amenaza con generar un colapso futuro, ya que la lista de espera seguirá aumentando, además de profundizar las precarias condiciones laborales de los trabajadores”, apuntó.

El también concejal, Juan Mena, señaló que una de las mayores falencias de la administración municipal es, precisamente, la Dirección de Salud del municipio, desde donde funcionarios acusan malos tratos y mala gestión.

Agregó también que el descuido de los centros de salud de Santiago, sirvió como “excusa” para intentar adquirir la Clínica Sierra Bella.

El municipio aún no encuentra soluciones definitivas para esta problemática, sin embargo, tendría la intención de habilitar el ex Asilo de Hermanita de los Pobres para el Cesfam. Pero este aún no cumpliría con los requisitos técnicos establecidos por el Servicio de Salud ni con los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales.