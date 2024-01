El diputado republicano, Juan Irarrázaval, denunció irregularidades en el nombramiento de la seremi de Vivienda de la región Metropolitana y solicitó a Contraloría que se pronuncie respecto de un sumario que la involucra.

Se trata de Carolina Casanova. Irarrázaval aseguró que sobre ella pesaba un sumario administrativo desde 2018 que la inhabilitaba por cinco años a ejercer cargos públicos.

Dicho sumario se abrió por orden de Contraloría, que ordenó determinar responsabilidades administrativas respecto de un oficio donde no se aplicó una medida de suspensión contra una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social. Esto se consideró una infracción gravísima.

Según los antecedentes entregados por el republicano, antes de asumir en el cargo el 7 de noviembre pasado, el Ministerio de Vivienda absolvió a Casanova, precisamente el 24 de octubre. La cartera cerró el sumario y absolvió a los funcionarios públicos inculpados, argumento la prescripción de la acción disciplinaria.

Irarrázaval indicó en un comunicado de prensa que, de esta forma, se blanquearon los antecedentes de la secretaria regional.

Por ello, solicitó a Contraloría que se pronuncie si se ajustó a derecho el cierre de sumario realizado por el ministerio liderado por Carlos Montes (PS).

Cuestionamiento por seremi de Vivienda RM

“Hemos venido a pedirle a la Contraloría que aclare por qué un sumario que se generó por orden de ella, cuando asume el ministro Montes, queda en nada. La recientemente nombrada seremi de vivienda de la Región Metropolitana, Carolina Casanova, de acuerdo a un sumario seguido en su contra, fue sancionada con la destitución y, por ende, inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero llega el ministro Montes a Vivienda y misteriosa e ilegalmente se cierra el sumario sin establecer ningún responsable”, declaró.

Luego, agregó que “y no solo eso. En la misma época en que el Minvu cierra ese sumario, ahora, en pleno caso Convenios, el ministro premia a la señora Casanova asignándole una Seremi que por lo demás también había sido cuestionada en este mismo caso”.

El diputado continuó criticando a Montes y dijo que lo suyo “ya no es indolencia o falta de diligencia, es desfachatez y complicidad con la falta de transparencia. No hay ánimo del ministro Montes de enfrentar la corrupción, no hay ánimo real de mejorar los procesos frente a este caso”.

“El ministro Montes está preocupado de mantener su pega y la de sus amigos, sin importar que atravesamos la peor crisis habitacional y también la peor crisis de corrupción de la historia de Chile, y que van de la mano. Síntoma de ello es que sigue en su cargo como si nada pasara, por lo que tendrá que ser el Congreso el que lo destituya, ya que no hay moral ni de él ni del Presidente para que deje su cargo”, añadió.

BioBioChile consultó al Ministerio de Vivienda una declaración al respecto, desde donde se señaló que cuando Casanova fue designada “no la afectaba ninguna inhabilidad para asumir el cargo”.

“Tampoco es efectivo que fue destituida de su cargo por un sumario administrativo. Consta de los antecedentes tenidos a la vista y que son remitidos a la Contraloría General de la República al momento de su nombramiento, que no había inhabilitación”, se indicó.