El Presidente Gabriel Boric reaccionó a la interpelación que le hicieron algunos estudiantes a Micco luego de su visita a la Universidad de Chile, indicando que “nada justifica agredir a quien piensa distinto y es inaceptable pretender echar a una persona de la Universidad porque no se comparten sus ideas”.

Nada justifica agredir a quien piensa distinto y es inaceptable pretender echar a una persona de una Universidad porque no se comparten sus ideas como se hizo con Sergio Micco hoy, a quien le expreso mi solidaridad. Hay que terminar con la lógica de las funas en nuestra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 9, 2023

Desde la Universidad aseguraron que al profesor y exdirector del INDH, Sergio Micco no fue censurado, ni se le impidió la entrada a la Facultad de derecho y que pudo realizar su respectiva conferencia con normalidad en el Aula Magna, luego de eso estudiantes se manifestaron en contra del rol que tuvo durante las manifestaciones de 2019.

Según el video difundido por redes sociales, Micco aseveró furiosamente y a viva voz que “el día que yo acepte que me voy de la escuela de derecho de la Chile porque no me dejaron hablar, la que se jode es la Universidad de Chile (UCh) (…) ustedes son censuradores, están censurando”.

Comunicado Universidad de Chile

El Académico Sergio Micco fue invitado a participar como expositor de un congreso organizado por estudiantes de la facultad de derecho, una vez terminada su conferencia que duró hora y media, cuando Micco se retiraba del lugar, otro grupo de estudiantes de la misma facultad, se manifestó en contra de su labor como exdirector del INDH durante 2019.

La universidad puntualizó que “es importante aclarar que el profesor Micco no fue censurado ni se le impidió el ingreso a la facultad de derecho“, añadiendo que “pudo realizar su conferencia y exponer sus ideas en el referido congreso“.

“En nuestra comunidad se respeta el disenso y el diálogo racional, por lo que ningún integrante o grupo puede arrogarse la atribución de censurar el debate universitario ni determinar quiénes pueden visitar nuestras aulas” escribieron en el comunicado oficial.

Comunicado Convergencia social y Juventudes Comunistas derecho UCh

“Sergio Micco fue director del INDH entre 2019 y 2022, y desde dicho cargo llevó a cabo medidas activas para evitar la persecución penal y la búsqueda de justicia de las víctimas, además de mostrar desprecio por ellas y por la importancia de la memoria y los derechos humanos”, puntualizan en el comunicado.

Las organizaciones acusan que Micco “disminuyó artificialmente el conteo de heridos oculares durante el estallido social, evitó querellarse en todos los casos posibles de violaciones a los DD.HH. y sostuvo una reunión con Gendarmes acusados de amputar a un recluso”.

“Ha sostenido además que hubo un intento de “golpe de estado no tradicional” por parte de movimientos sociales y la izquierda, llegando a comparar la manifestación del descontento social con el régimen de Hitler” aseguran.

Los estudiantes enfatizaron que “Esto demuestra una insensibilidad grave, que no solo intenta disminuir la fuerza social del estallido, sino que desconoce la historia y trivializa el sufrimiento de las millones de víctimas de los nazis”.

“Nos parece intolerable que tenga espacio un sujeto con tales antecedentes que a todas luces no está capacitado para dar cátedra sobre democracia” escribieron en el comunicado.

“La democracia, los derechos humanos, la justicia y las víctimas merecen más que la deshonra que representa Sergio Micco”, finalizaron.

Otras reacciones

El partido Demócratas Chile mediante un comunicado aseguraron que “es preocupante que quienes dicen defender los DDHH instalen la funa y la cancelación como método de acción política”.

Amarillos por Chile también expresó su condena, calificando el hecho como “acto de matonaje y censura” en contra del militante y ex presidente de su partido.