Durante la pasada jornada de miércoles, el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, fue increpado en el frontis de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

En la instancia, estudiantes acusaron que el actual militante de Amarillos fue “cómplice” de violaciones a los Derechos Humanos tras iniciar el estallido social del 18 de octubre de 2019.

Además, según lo registrado en un vídeo difundido a través de redes sociales, las y los jóvenes lo acusaron de transmitir discursos de odio mientras era director del INDH, por lo que le pedían que se retirara.

“No pueden censurar a nadie, esta es la casa de Bello”, respondió Micco. A eso, los estudiantes gritaba de vuelta: ¡Cómplice, cómplice!

Tras lo anterior, el exDC respondió que “el día que yo yo acepte que me voy de la Escuela de Derecho de la Chile porque no me dejaron hablar, la que se jode es la Universidad de Chile (…) ustedes son censuradores, están censurando”.

“Por supuesto que lo vamos a censurar, aquí no tiene que haber cabida a discursos de odio como el que usted implantó en esa época (estallido social). Usted tiene que irse, así de sencillo”, dijo una de las presentes a Micco.

Finalmente, el exdirector del INDH preguntó “¿Jóvenes, quieren hablar o no?”, a lo que los estudiantes respondieron: “No, que se vaya, que se vaya”.