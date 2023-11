El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la polémica designación de María Elena Leiva Carvajal, hermana del diputado Raúl Soto, como la nueva notaria de la Primera Notaría de San Miguel en Los Espejo.

Recordemos que un reportaje de BBCL Investiga reveló que no será la primera de la familia, sino la cuarta. Su otro hermano, Francisco Leiva Carvajal. y su sobrino Felipe Leiva se desempeñan como notarios en distintas zonas del país.

A lo anterior se suma que su tío, Raúl Leiva Uribe-Echeverría, ocupa el cargo de notario, conservador y archivero en Quirihue. Según la página web del Poder Judicial, María Elena Leiva Carvajal se tituló durante el año 2020.

Cordero: “Es un proceso que al Ejecutivo no le gusta

Conocido lo anterior, el Gobierno abordó el tema. En ese contexto, el ministro Luis Cordero indicó que existe un problema “muy serio” para “copar las notarías periféricas (…) postulan y desisten”.

“Cuando tenemos situaciones de ese tipo, hay que hacer los nombramientos con el propósito que se cubran (…) es un proceso que al Ejecutivo no le gusta”, dijo el titular de Justicia y Derechos Humanos.

A lo anterior, el ministro agregó que la cantidad de reclamos que se reciben cuando hay notarios suplentes, sobre calidad y servicio, es muy grande.

“A mí este sistema de nombramiento no me gusta, creo que tiene una serie de críticas que están descritas en la literatura especializada, no solo en la política, y por eso la urgencia de reformar”, reiteró Cordero.

Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia indicó que aún no tienen más información que lo ya conocido a través de los medios de comunicación.

Aún así, dijo que “le vamos a dar el mismo tratamiento que en otras situaciones, es decir, si se detecta una situación irregular ejerceremos las atribuciones que la ley nos confiere”.

Finalmente, desde La Moneda también se refirieron a las críticas por la falta de experiencia en la designación.

“La evaluación de la experiencia y las evaluaciones técnicas se desarrollan, primero en la Corporación Administrativa del Poder Judicial y luego se vota en la Corte de Apelaciones respectiva”, respondió Cordero.

Finalmente, concluyó que “el Ejecutivo no tiene incidencia en la calidad de los postulantes, ojalá tuviéramos. Por eso estamos pasando de un sistema que depende esencialmente del Poder Judicial”.

Así, cambiaría a “un sistema en el que excluimos al Poder Judicial y pasamos todo a la Alta Dirección Pública”.