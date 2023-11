Todo en familia: hermana de diputado Leiva y de notario Leiva asume en la Primera Notaría de Lo Espejo

María Elena Leiva Carvajal es la nueva notaria titular de la Primera Notaría de San Miguel con asiento en la comuna de Lo Espejo. No será la primera en la familia en asumir un cargo como este, sino que la cuarta. Su hermano Francisco Leiva Carvajal y su sobrino Felipe Leiva se desempeñan como notarios en distintas zonas del país. Además de su tío Raúl Leiva Uribe-Echeverría quién ocupa el cargo de notario, conservador y archivero en Quirihue. La hermana del clan Leiva se tituló en octubre de 2020 y estudió leyes en la Universidad de Las Américas.

Tal como ocurre en países latinoamericanos, Chile no es la excepción de nepotismo. Ejemplos hay varios. Esta vez, la hermana del reconocido diputado socialista Raúl Leiva Carvajal, y del influyente notario Francisco Leiva Carvajal, fue elegida como titular de una codiciada notaría en la región Metropolitana.

Hablamos de María Elena Leiva Carvajal, abogada de la Universidad de Las Américas, que se tituló, según la página web del Poder Judicial, en octubre de 2020. Justo tres años después, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el mismo que cuestionó en campaña el nepotismo e incluso apoyó iniciativas para disminuir el rol de los notarios, designó a la hermana del “clan” Leiva Carvajal en la Primera Notaría de San Miguel con asiento en la comuna de Lo Espejo.

Fue el 23 de octubre pasado cuando el ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, firmó el Decretó Nº 113 con la designación. A diferencia de otros nombramientos, incluso hechos por la actual administración, en que la tramitación dentro de la entidad que lidera Jorge Bermúdez toma meses, este demoró siete días o, en estricto rigor, tres días hábiles (vea documento).

Con viento a favor y línea directa con cúpulas de poder, María Elena Leiva Carvajal, de 52 años, desde noviembre de 2020 ocupaba el cargo de notario interino de la Primera Notaría de San Miguel con asiento en la comuna de Lo Espejo. La misma que hoy asume en calidad de titular, la cual dejó vacante el abogado Pablo Hales, quien fue nombrado en diciembre de 2021 como notario de la Décimo Tercera Notaría de Santiago.

“Lamentable”

“El nombramiento es lamentable, en el sentido que nos muestra que las mismas malas prácticas que denunciamos un par de años atrás siguen vigentes. Y eso sigue ocurriendo, que se nombren como notario a familiares de políticos o jueces, porque el ejecutivo y el Congreso han hecho poco para que las reformas del sistema notarial avancen”, sostiene Juan José Lyon, director ejecutivo de la Fundación América Transparente, quien ha investigado el tema notarial (vea acá investigación).

Y agrega: “Este hecho además refuerza la denuncia que hicimos, que más de un tercio de los notarios está emparentado con algún miembro del poder legislativo o judicial. Y si uno amplía eso a ex jueces o ex parlamentarios u otros notarios la cifra es aún mayor. Demuestra además, que lo que se supone es un sistema entre comillas ‘competitivo’ y ‘abierto’ en la práctica es un sistema completamente arreglado donde no hay pudor en seleccionar a parientes”.

Por su parte, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, señaló que “cuando se elige a alguien en una notaría importante la gente se pregunta: ¿Cómo lo habrá logrado? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué vínculo tenía? Y la verdad es que cuando la persona elegida tiene un hermano notario muy importante, tiene otro hermano que es parlamentario también muy destacado, es muy difícil de entender, muy difícil de explicar. Es algo que se ve mal”.

El abogado UC profundizó que “lo más importante no es fijarse en cada nombramiento en particular, sino abordar el sistema general de nombramiento donde tiene bastante poca incidencia el Ejecutivo porque las ternas las mandan las Cortes de Apelaciones con un orden de prelación. Entonces cuando la corte te manda una lista, cuando en casos como este el primero de la nómina era esta persona, el margen de acción del Ejecutivo era bastante bajo”.

En familia

En círculos del Poder Judicial es conocida la influencia que mantiene la familia Leiva Carvajal. De hecho, la nominación realizada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric no causó sorpresa, más bien confirmó lo que todos advertían. Y la razón estaría dada por todas las nominaciones que, en terreno práctico, evidenciarían el alto interés que tendrían los miembros de la familia Leiva por integrar alguno de los asientos que tiene la institucionalidad judicial.

Sin ir más lejos, Francisco Leiva Carvajal, hermano del parlamentario, es titular desde 2009 en la Segunda Notaría de Santiago. Edificio moderno que mantiene flujos de clientes, privados o naturales, de alto patrimonio. Incluso Francisco ocupó la suplencia en Conservador de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Todo bajo el visto bueno de las cortes de apelaciones respectivas.

Incluso la segunda generación ya entró al sistema. El sobrino del notario y del parlamentario, Felipe Leiva Ilabaca, ocupa el asiento de la Primera Notaría de Ovalle.

Pero la relación de los Leiva con las notarías nació antes de los Leiva Carvajal, su tío y también padre de Leiva Ilabaca, Raúl Leiva Uribe-Echeverría es el titular de la Notaría, Conservador y Archivero en Quirihue.

Por otro lado, tal como dio cuenta la Unidad de Investigación de BioBioChile, la esposa del diputado Leiva y cuñada del notario Leiva, es la jefa de recursos humanos del Registro de Propiedad y Comercio del Conservador de Santiago. Cargo al que accedió cuando Francisco Leiva ocupó la suplencia en ese mismo lugar.

Candidatos

La notaría que quedó en manos de María Elena Leiva tuvo varios interesados. De hecho, para poder llegar a la terna final fueron 10 los aspirantes que sortearon el primer proceso previo a la elección de los tres nombres que realizó el pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel, hecho que ocurrió hace 2 semanas. Votación en que se produjo un empate entre Hernán Antonio Herrera Arados y María Elena Leiva Carvajal, ambos con 11 puntos.

Sin embargo, según la lista de selección del concurso -documento que es elaborado previo a la votación en la Suprema-, Herrera Arados ocupó el quinto lugar con un promedio final -que es calculado con su currículum, conocimiento, habilidades y destreza, sumado a potencial- de 65,10. Mientras la hermana hermana Leiva Carvajal llegó en el séptimo lugar al obtener un puntaje final de 59,20.