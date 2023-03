El dueño del automóvil, que hizo una temeraria maniobra frente a Carabineros en la Costanera Norte, en la comuna de Vitacura, aseguró que “acelero un poco más de lo que debía, y se le fue el auto”.

Esta semana se viralizó, a través de redes sociales, el video de un vehículo Chevrolet Camaro 1969 en el momento en que hace una maniobra denominada como “trompo” frente a la presencia de Carabineros durante la fiscalización de una presunta carrera clandestina.

Tras esto, se quedó unos segundos en la carretera, mientras otros vehículos que la transitaban pudieron esquivarlo; sin embargo, eso pudo haber provocado un accidente.

Como resultado de esto, Carabineros lo persiguió, momento en que lo detuvieron.

“Aceleré un poco más de lo que debía y se me fue el auto”

Según lo consignó Las Últimas Noticias, el dueño del vehículo es el médico traumatólogo y cirujano de columna, Andrés Chahín, quien aseguró que “este auto es nuevo para mí. Llevo quince años armándolo. Me equivoqué acelerando. El auto no tiene ningún control de tracción ni nada y perdí el control. Pero no estaba haciendo carrera ni nada. Aceleré un poco más de lo que debía y se me fue el auto”.

Además, indicó que “el trompo no fue una maniobra programada. Se me fue el auto. Eso es todo”.

Entrevistado por el medio, el dueño de la empresa Argomedo Performance, Carlos Argomedo, vio el video y concluyó que está de acuerdo con el argumento del conductor del auto, ya que “los trompos no se hacen así. Claramente, el conductor perdió el control del vehículo porque no supo dosificar el acelerador”.

En la misma línea, el experto acusó que hay conductores que comprar vehículos de alta gama y alta potencia, no teniendo el conocimiento de las velocidades que alcanza en fracciones de segundo. “Basta ver los choques de Lamborghini o Ferrari, gente con dinero va y los compra sin saber la potencia que desarrollan”,

Cabe destacar que tras la viralización del video, la alcaldesa de la comuna de Vitacura, Camila Merino, presentó una querella en contra de Chahín bajo la Ley 21.495.

