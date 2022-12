“Ayer fue esterilizada, y hoy amaneció muerta”, esas fueron las crudas palabras que el humano de “Zukha”, una perrita de más de 2 años, escribió en su Instagram denunciando a una clínica veterinaria de Providencia por el descenso de su mascota.

Se trata de la Veterinaria San Cristóbal, ubicada en Eliodoro Yáñez 2274, en la comuna, en donde David Salas llevó a su perrita para ser esterilizada.

Tras el procedimiento, que no habría tenido mayores complicaciones, David fue a buscar a su mascota, momento en que se percató que estaba somnolienta, por lo que la dejó en el living de su casa para que se recuperara poco a poco.

Sin embargo, esa fue la última vez que la vio con vida, ya que al día siguiente, Zukha yacía muerta.

“Lamentablemente, esta vez nos tocó a nosotros y nadie se quiere hacer cargo o darnos respuesta (…) @veterinariasancristobal no quiso mostrar sus exámenes y los médicos se lavan las manos entre ellos. Se pidió información sobre los dueños y nos dicen que no hay información que puedan entregarnos al respecto”, manifestó Salas a través de redes sociales, en donde la denuncia fue ampliamente viralizada.

Según el denunciante, luego de esto, llevó a su mascota a la veterinaria para ver si podían ayudarla, y luego de declarar a Zukha muerta, aseguraron que no podían retirar el cuerpo del can por razones que no se dieron a conocer.

“No se nos entregó información del caso, no se permitió ver los exámenes, y los doctores de la clínica no quisieron hablar con nosotros a la inmediatez”, escribió el afectado.

#JusticiaParaSukha, es el hashtag que comparte el denunciante, a pesar de que indicó que debido a lo afectados que están como familia y por recursos económicos, no perseverarán en ir a juicio por el caso de su mascota.

Luego de días de la muerte de Zukha, la veterinaria finalmente le entregó antecedentes, además de que les devolvieron el dinero de la cirugía de esterilización y les ofrecieron gratuitamente el servicio de cremación de la perrita.

Cabe destacar que durante las publicaciones de Salas, múltiples personas que habían atendido a sus mascotas en el recinto, acusaron presuntas irregularidades continuas en las inmediaciones de la clínica veterinaria.

Denuncia al Colmevet

Cabe destacar que el médico acusado por David Salas, es colegiado del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), por lo que se contactó con ellos tras emplazarlos en una de sus publicaciones.

Desde Colmevet indicaron a BioBioChile que orientaron al denunciante a realizar una denuncia ante el Tribunal de Ética Nacional (TEN) del Colegio Médico Veterinario para que se inicie una investigación en contra del especialista a cargo del procedimiento.

En tanto, la Clínica San Cristóbal le envió el siguiente mensaje al afectado: “La administración está en vías de comunicarse con el Dr. Hernández para una respuesta. La idea es juntar toda la información necesaria”. Hasta el cierre de esta nota, desde el recinto no realizaron una nueva actualización del caso.