Un padre que se encontraba con su hija de 2 años en el cine del Mall Arauco Maipú, fue amenazado con un cuchillo carnicero por un presunto funcionario del establecimiento por causas que se desconocen.

Según lo indicó el afectado, Felipe Silva, aCHV, el hecho ocurrió luego de que se enfrascara en una presunta discusión con un funcionario del cine.

“Yo estaba con mis tres hijos cuando él me dijo (funcionario) que mi hija tenía que pagar entrada, pero al final me dejó pasar”, y después Silva, explicó que su hija no quería entrar a la sala, así que se quedaron en el pasillo.

Tras esto, el supuesto funcionario le llamó la atención al cliente increpándolo por no haber pagado la entrada, momentos en que el agresor sacó un cuchillo de 25 centímetros con el cual comenzó a amenazarlo, por lo que el denunciante grabó la situación.

Cabe destacar que el hombre no perpetró heridas al hombre; sin embargo, este último temió por su vida mientras intentaba resguardar a su pequeña hija.

Luego del incidente, Carabineros hizo la respectiva entrevista del agredido para investigar la situación, pero aún no se sabe el motivo de por qué el supuesto funcionario portaba aquella arma blanca.

Finalmente, según el afectado, hasta el momento ni Carabineros, ni Cine Hoyts lo han contactado ante la situación, o algún avance en la investigación.