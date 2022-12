"De no mediar disculpas púbicas por parte del ministro Giorgio Jackson, me veré obligada a iniciar acciones legales", señaló la exseremi Patricia Hidalgo tras un comunicado del MIDESO. En aquel texto se menciona que la autoridad fue desvinculada por no presentar una denuncia por la presunta violación de una niña en un recinto para atender a personas en situación de calle, lo que Hidalgo desmiente.

La exseremi de Desarrollo Social de la región Metropolitana, Patricia Hidalgo, aseguró que presentará acciones legales si el ministro Giorgio Jackson no se disculpa públicamente con ella.

Todo se remonta al pasado 30 de noviembre, cuando el Gobierno anunció la salida de Hidalgo. Si bien no se conocían los motivos, en entrevista con Radio Bío Bío aseguró que La Moneda tomó esta decisión al no acatar instrucciones sobre cómo votar proyectos que ella no quería aprobar.

En específico, las iniciativas en cuestión fueron el Mall Vivo de Ñuñoa, el tramo 2 de la autopista Vespucio Norte y una planta de tratamiento de aguas en Quilicura.

Tras las declaraciones de la exautoridad, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) emitió un comunicado para exponer su versión del asunto.

De acuerdo al texto, Hidalgo fue desvinculada de sus funciones por perdida de confianza, ya que no habría presentado una denuncia por la presunta violación de una niña en un recinto para atender a personas en situación de calle.

Por ello, sostuvo que también se instruyó un sumario para establecer posibles responsabilidades administrativas y se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público.

Más tarde, el propio ministro de la cartera, Giorgio Jackson, afirmó que “dado que están circulando distintas especulaciones que no son ciertas, lo que ocurrió es que como las personas involucradas en el presunto delito habían egresado de los programas calle, es decir, ya no estaban en la residencia cuando se les fue a ver, ella (Hidalgo) se desentendió del tema formalmente”.

Exseremi anuncia acciones legales si Jackson no se disculpa

Inmediatamente después, la exseremi indica que Jackson la citó a su oficina el 30 de noviembre para decirle que había una “falta de confianza”, pero no ligada a la presunta violación descrita por el MIDESO.

“Era una ‘mala evaluación’ por mis diferencias con la subsecretaria Francisca Perales y la delegada presidencial Constanza Martínez, porque había tenido diferencias y no acatar su autoridad al momento de aprobar o rechazar proyectos en la Comisión de Evaluación de la RM”, detalló.

En ese sentido, asegura que “no se mencionó ningún otro hecho más. Por eso me sorprende que en el comunicado se señale otros hechos que nunca me fueron explicitados, y que, además, me injurien sin ningún motivo, como incurrir en la omisión de denuncia de un delito”.

Según su versión, tomó conocimiento de los hechos una semana después de ocurridos, ya que “habrían sucedido en un hostal para familias migrantes que administra directamente el MIDESO, bajo la tutela administrativa de la subsecretaria Francisca Perales”.

“No obstante lo anterior, cuando finalmente, pasada una semana de haber sido ellos informados y habiendo tomado conocimiento tardío de esta denuncia, de lo primero que me aseguré fue de constatar que las denuncias habían sido efectuadas, recibiendo respuesta afirmativa”, añadió.

Finalmente, sostuvo que, de no mediar disculpas púbicas por parte del ministro Giorgio Jackson, se verá “obligada a iniciar acciones legales para restablecer mi honor y dignidad”.

Revisa el comunicado completo de la exseremi patricia Hidalgo: