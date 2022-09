El conductor de un bus interprovincial fue detenido la jornada de este lunes, luego de dar positivo a un narcotest en el Terminal de Santiago.

Lo anterior, en el marco de un operativo de fiscalización de cara al fin de semana largo de Fiestas Patrias.

El coronel Juan Carlos Rodríguez, de la Prefectura Tránsito y Carreteras de Carabineros, indicó que este tipo de fiscalizaciones irán en aumento a medida que vaya avanzando la semana.

Asimismo, apuntó que “también necesitamos la cooperación de los conductores, que son los principales responsables de tener una actitud de que si van a conducir no tienen que beber ni drogarse”.

Consultado sobre la cantidad de vehículos que deberían salir de la capital del país a partir de este jueves, Rodríguez precisó que la cifra estimada bordea los 515.000.

“Lamentablemente, en estas fechas donde las personas celebran y en algún momento -a veces- beben, no solo los conductores beben, si no que también los peatones y eso hace que se descuiden en el tránsito, sobre todo en carretera o en caminos, con ropas no visibles cruzan las avenidas en lugares no habilitados y eso también produce muertes”, cerró.