"No hubo ninguna sanción... todo fue para la foto": renunció asesora que denunció a "Kena" Lorenzini

Renunció la asesora de la concejala de Ñuñoa, María Eugenia “Kena” Lorenzini (RD), que la denunció de acoso laboral mientras realizaba sus funciones.

La joven de 28 años de iniciales C.E., que también milita en Revolución Democrática, envió una carta a la alcaldesa Emilia Ríos, integrante del mismo partido.

En la misiva, según informó La Segunda, C.E. comunicó su renuncia a las funciones que efectuaba en la municipalidad “debido a diferencias valóricas irreconciliables frente al caso de acoso laboral denunciado durante 2021 y a resolución recientemente comunicada”.

Dicha resolución es el resultado del sumario efectuado en el municipio por su denuncia. Ella acusó que Lorenzini la trató de “esclava blanca” delante de otros concejales.

“¿Dónde está mi esclava blanca? ¡Quiero que venga ahora!”, fueron los dichos de Lorenzini.

Si bien el sumario confirmó los hechos, no hubo sanción contra la concejala, ya que sobre los ediles no rigen las mismas normas de los funcionarios municipales. Por ello, solo se mandató realizar una capacitación de acoso laboral.

A esto se sumó que C.E. también denunció el hecho en Revolución Democrática, investigación que no prosperó, por lo que la asesora se terminó desistiendo.

La joven declaró al citado medio que su salida se debe a que “tras el sumario no hubo ninguna sanción. Me sentí pasada a llevar. Al final yo me tuve que ir y ella sigue en su cargo”.

“Yo denuncié a su compañera de partido (de la alcaldesa). Me mandaron a capacitación. Todo fue para la foto”, agregó.

En tanto, en su cuenta Twitter, Lorenzini aseguró el viernes que la renuncia “fue hace rato” y agregó que “me equivoqué, cometí maltrato con lo de esclava blanca, pedí disculpas privadas y públicas. Nunca acoso”.