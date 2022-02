Un sumario constató que la concejala de Ñuñoa "Kena" Lorenzini ejerció acoso laboral contra una asesora; sin embargo, no fue sancionada. Además, se comprobó que también tenía conductas dañinas con otros funcionarios.

La Municipalidad de Ñuñoa constató en un sumario que la concejala RD, María Eugenia “Kena” Lorenzini, ejerció acoso laboral y malos tratos contra una asesora que la denunció el año pasado.

La acusación fue presentada en octubre pasado por una mujer de 28 años de iniciales C.E., quien dijo que la activista la habría tratado de “esclava blanca” delante de otros concejales.

“¿Dónde está mi esclava blanca? ¡Quiero que venga ahora!”, habrían sido los dichos de Lorenzini.

Junto con ello, también señaló que la también fotógrafa “hacía comentarios de que era buena en la cama y que las chicas más jóvenes con quienes había salido le halagaban sus cualidades sexuales”.

Además, la acusó de tener jornadas de más de 12 horas de trabajo y de haberla cuestionado por tomarse días administrativos ante la muerte de su abuelo.

Sumario

De esta forma, la Municipalidad de Ñuñoa inició un sumario el que, tras cuatro meses de investigación, constató vulneraciones a la integridad de la denunciante.

“Corresponde considerar los hechos que se tienen por acreditados luego de la etapa indagatoria, y en ese sentido, se lograron acreditar situaciones constitutivas de maltrato laboral”, se dijo en el texto informó La Tercera.

Se agregó que “la referencia ‘esclava blanca’ corresponde a un epíteto peyorativo y discriminatorio; jamás debió emplearse para referirse a una asistente, toda vez que dañó la honra de la denunciante, afectando sus derechos fundamentales”.

Además, se constató que Lorenzini también tuvo “conductas dañinas respecto de otras personas, lo que da cuenta de que la denunciante no es una víctima específica de la forma de ser o actuar de la concejala, sino que ella tiene comportamientos, palabras o gestos generalizados que degradan el clima laboral”.

Sin sanción

A pesar de ello, la Fiscalía Municipal no sancionó a Lorenzini ya que los concejales no le son aplicables “las normas que rigen a los funcionarios municipales, salvo en materia civil o penal, razón por la cual esta fiscalía no puede formular cargos a la denunciada, ni mucho menos proponer alguna sanción”.

Sin embargo, se recomienda mantener a C.E. en la nueva área que se le asignó tras la denuncia, además de una capacitación sobre acoso laboral y derechos funcionarios tanto como para Lorenzini, el resto de concejales y el personal que trabaja con ellos.

C.E. señaló al citado medio que está decepcionada con el resultado. “Todo este proceso ha sido difícil. Y ahora que se comprobaron mis denuncias, la Fiscalía Municipal se desentiende y solo propone capacitaciones. Es muy decepcionante”, declaró.

Tanto la alcaldesa Emilia Ríos, del mismo partido de la concejala, como Lorenzini, no se refirieron al resultado del sumario.

Finalmente, agregar que la denunciante se desistió de la denuncia que también había presentado ante el Tribunal de Honor Metropolitano de Revolución Democrática, por una serie de aplazamientos de la indagatoria. Sin embargo, se recomendó a la joven realizar una terapia psicológica especializada en la superación de situaciones traumáticas.