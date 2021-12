La concejala de Revolución Democrática (RD) por Ñuñoa, Maria Eugenia “Kena” Lorenzini, enfrenta dos acusaciones por acoso laboral y sexual en medio de sus funciones. La acusada negó los hechos.

Según informó La Tercera, las denuncias fueron realizadas por una asesora de 28 años de iniciales C.E., lo que motivó una indagatoria al interior del municipio.

Los antecedentes también fueron presentados al Tribunal Metropolitano de RD, partido donde las dos militan junto con la alcaldesa de la comuna, Emilia Ríos.

La denuncia habla que la asesora llegó el 28 de junio a trabajar con Lorenzini, motivada por su rol en la lucha feminista y de minorías sexuales.

Las acusaciones

Según su relato, en el primer mes tuvo jornadas de 12 horas o más de trabajo. Además, en julio falleció su abuelo y, si bien tuvo dos días administrativos, la concejala la habría cuestionado posteriormente por su ausencia.

Luego, hubo varias situaciones que incluso ocurrieron frente a otros. Por ejemplo, habría sido emplazada a gritos delante de otras personas incluidos otros concejales, con llamados del tipo “¿Dónde está mi esclava blanca? ¡Quiero que venga ahora!”.

A esto se suman comentarios que derivaron en una acusación de acoso sexual. “Ella hacía comentarios de que era buena en la cama y que las chicas más jóvenes con quienes había salido le halagaban sus cualidades sexuales… Solo atiné a decirle que los comentarios estaban fuera de lugar y del contexto laboral, y que mi mamá tenía su misma edad”, dijo C.E. según el citado medio.

Lento avance

La denuncia ante el tribunal de RD fue presentada el 12 de octubre y, hasta ahora, no han habido mayores avances luego que la denunciante rechazara una mediación asistida para recibir una disculpa.

Incluso, señaló La Tercera, RD contempla en su reglamento la figura de “acusadores” que investigan denuncias de este tipo para llegar a veredictos, pero en dos ocasiones no han habido voluntarios bajo el argumento de las elecciones.

Andrea Barriga, presidenta del tribunal, señaló que “lamentablemente, por las elecciones y porque todos quieren estar en campaña, este proceso se ha demorado. No hay acusantes, que vendrían a ser algo así como la figura de un fiscal en el Poder Judicial. Por reglamento tampoco podemos obligar a un militante a que lo haga”.

El proceso quedó suspendido hasta el 26 de diciembre.

“Kena” Lorenzini niega los hechos

En declaraciones al citado medio, Lorenzini señaló que “no he cometido nada. Está todo en proceso, pero no hay una denuncia de acoso sexual. Al menos, la que llegó al municipio no es por eso… No puedo decir nada sobre la denuncia que hay en el partido, porque no tenía idea de ella. Sí se me citó a declarar en el municipio, de forma voluntaria. Solo sé que es algo laboral, pero no sexual”.

En tanto, desde el municipio confirmaron el sumario, pero declinaron a entregar declaraciones de la alcaldesa Ríos.