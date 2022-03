En el último tiempo se han reportado el masivo posicionamiento de carpas en los bandejones centrales de la capital, principalmente en las comunas de Santiago y Estación Central.

En conversación con BioBioChile, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió ante esta situación que afecta a los vecinos de las diferentes comunas de la capital.

En la instancia, Orrego indicó que algunas de las causales de lo que ocurre sería “la migración, gente que no tiene familia en la RM por lo que cuando llega acá no tienen nada más que una carpa. El Gobierno no tiene un resguardo con respecto a esto, pero el GORE está haciendo un programa con 5 municipios, para hacer un modelo integral en esta materia. Ya que es algo que está desbordado“.

Además, indicó: “Estuve el martes en E. Central recorriendo con el alcalde donde fuimos por el bandejón central donde habían carpas y están todos los días. Las sacan, y después se vuelven a instalar, en su mayoría son extranjeros, pero también hay chilenos en situación de calle“.

"El gobierno central está paralizado. No hace nada. Lo importante es construir una política q permita actuar en dos niveles: canalizar problemas sociales subyacentes a situación de calle y tb una estrategia d orden público q evite instalación de gente en vías públicas" en @biobio pic.twitter.com/iRqObwaTRJ — Claudio Orrego L. (@Orrego) March 3, 2022

También, el gobernador de la región Metropolitana comentó sobre las posibles soluciones que tendría este conflicto. “No es una respuesta fácil, no tenemos política de migración por lo que es algo que seguirá. Si no hay un campamento transitorio o algo así, esto va a aumentar. Queremos hacer una intervención integral en el Eje Mapocho de salud, laboral y del espacio público para poder sacar a las personas de manera permanente. Por eso hemos invitado al Hogar de Cristo”.

Sobre lo anterior, Orrego aseguró que “el espacio público es para que lo disfrute la ciudadanía, tenemos que tener políticas que perduren en el tiempo (…) Esto ha generado parálisis del Gobierno Central. Entonces tendríamos que ser capaces de tener una política de orden público con los municipios”.

Para finalizar, la autoridad concluyó que “el Gobierno es el que tiene mandato primordial, si aquí los municipios no quieren estamos jodidos. Tenemos un Gobierno Central ausente, y ahora acabamos de aprobar el proyecto en el Eje del Mapocho”.

