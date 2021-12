La alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, Karina Delfino, denunció ante la Fiscalía Centro Norte que es víctima del hostigamiento por parte de un sujeto que la ha llegado a llamar 20 veces al día, le envía mensajes e incluso ha llegado hasta las afueras del municipio y la propia casa de Delfino, lo que podría ser un peligro para la jefa comunal.

Según lo consignó a CHV Noticias, la situación inició en las Elecciones Municipales de este año cuando hacía su campaña. En una de las instancias, ella y su equipo ayudaron a diversos vecinos de la comuna para obtener beneficios como el pago de la pensión alimenticia, Ingreso Familiar Universal de Emergencia (IFE) y el retiro del 10%.

“Él llegó porque publicaron en un grupo de vecinos que si necesitaban ayuda nos contactaran por interno, entonces nos repartimos las personas y me tocó él. Lo ayudé y todo bien, pero desde ahí me siguió hablando, eran puras cosas triviales como consultas por el IFE. Eran mensajes solamente por WhatsApp porque nunca hablamos por teléfono y no lo conozco”, rememoró Delfino.

La situación se intensificó luego de que Karina fuera electa como alcaldesa de la comuna, donde relató que “me mandó un mensaje de audio que era apasionado. Me decía que estaba en un colegio y que yo iba ganando en las votaciones. La verdad no era tan terrible, pero me hablaba como si fuera alguien súper cercano o un amigo”.

“Me decía que estaba enamorado de mí, y llamó a mi mamá”

Tras esto, el sujeto comenzó a realizarle invitaciones a salir, e incluso prometerle viajes a España y Francia juntos, hecho que hizo que Delfino le pidiera que no le hablara más y bloquearlo para que no la contactara nunca más. Sin embargo, el hombre comenzó a enviarle mensajes desde otros teléfonos celulares.

“Me empezó a mandar mensajes de texto terribles. Me decía que estaba enamorado de mí y que el destino decía que teníamos que estar juntos. Tuve llamadas de él a las 4 de la mañana y los fines de semana. Eran como 15 o 20 llamadas”, aseguró.

El hostigamiento llegó a tanto, que el acusado llamó a la mamá de la jefa comunal para preguntarle por qué no quería estar con él, situación que se replicó con la concejala Yohanna Cáceres.

El hecho que encendió las alarmas de Delfino y sus abogadas, fue cuando el hombre le envió un video de él estando a las afueras de su casa, como también de la Municipalidad de Quinta Normal. “Siempre le bajé el perfil a la situación al inicio, pero después empecé a sentir miedo, creo que fue por eso que hice la denuncia. Yo le dije muchas veces por mensaje que me dejara tranquila y no lo hizo, ese fue el único diálogo que tuvimos porque no lo conozco ni nada”, dijo.

Por ahora, la abogada del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres y representante de Delfino, Daniela López, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que está siendo analizado. Mientras tanto Karina, siempre se encuentra acompañada de alguien durante el día y hará lo posible para que se acabe el hostigamiento.