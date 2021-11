La víctima del día de furia de un motociclista en plena vía pública, relató lo que sucedió cuando transitaba con su automóvil por Avenida Santa María y terminó enfrascada en una discusión con el hombre que con una cadena le destrozó su parabrisas violentamente.

Según explicó Paulina Ulloa a Radio Bío Bío, ella se dirigió desde su casa en San Miguel hasta Tobalaba por una hora médica donde encontró una gran congestión vehicular por la avenida.

En ese momento, vio a un motociclista por la derecha quien pasó a llevar su vehículo al intentar adelantarla. “Yo no me iba a bajar a nada porque fue mínimo. Se puso adelante, se bajó y me dijo que le cerré el paso, yo le digo ‘tienes que tomar tu pista"”, relató la discusión que cada vez era más fuerte.

Tras esto, el hombre identificado como Patricio, se molestó ante los cometarios de Paulina, y le sacó el espejo retrovisor. “Ahí le mostré que tenía cámara y que lo estaba grabando, y fue y me sacó el otro espejo”, rememoró la víctima.

Luego de la peligrosa discusión que creía acabada, Paulina se percató que la patente de la motocicleta estaba tapada con una mascarilla, por lo que se bajó de su automóvil y la sacó rápidamente para que quedara registrada en video.

“El tipo se bajó con una sangre fría, abre la cajuela, y ahí tuve mucho miedo. Pensé que podía ser un arma de fuego, pensé en mi hija y tuve susto”, luego de esto el hombre tomó una cadena de al menos un metro y fue hasta el auto de Paulina para destrozar con fuerza su parabrisas.

En ese contexto, la afectada dijo que “ahí reaccionaron los vendedores ambulantes y los limpiaparabrisas, lo querían agarrar, pero en menos de un minuto tomó la moto y se dio a la fuga”.

Durante la mañana de esta jornada, el hombre indicó estar arrepentido, y reconoció haber perdido el control, a esto Paulina concluyó que “No le creo, yo creo que está acostumbrado a sacar espejos (…) Estoy segura (…) No tengo nada que hablar con él, aunque esté 15 años en el Juzgado Civil, voy a estar los 15 años”.

Revisa el video