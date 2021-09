Cerca de 500 clientes quedaron sin servicio, no obstante, la situación pudo ser subsanada de manera inmediata. Podría tratarse de un “robo por encargo”.

La empresa de telecomunicaciones Mundo informó que la madrugada de este

miércoles fue objeto de un robo de un equipamiento específico de alto valor en una de sus casas técnicas en la comuna de El Bosque, en la región Metropolitana.

El ilícito dejó sin servicio de internet y telefonía a cerca de 500 abonados. Desde la empresa detallaron que los delincuentes sustrajeron del lugar una OLT, dispositivo que tiene como función controlar todo el tráfico de datos a los abonados, ocasionando la interrupción del funcionamiento de los servicios.

Se presume de un “robo por encargo” por la naturaleza de los hechos. Cristian

Solís, subgerente de Planta Interna de la compañía expresó “el robo no fue forzoso, no rompieron la chapa para poder ingresar, además rociaron con spray las cámaras exteriores e interiores. Se llevaron la OLT, equipo complejo de sustraer por su tamaño y peso, se encarga de distribuir los servicios de internet y telefonía a varios sectores de la comuna. Todo lo que hay dentro de la planta es equipamiento crítico, si lo apagas o des-energizas va a afectar el servicio. Esto claramente podría ser un robo por encargo, o alguien que tenga conocimiento del rubro porque es un equipo para distribuir servicios, no lo va a poder utilizar alguien común y corriente, no es un equipamiento fácil de reducir”.

El ejecutivo reveló que han realizado las denuncias a las autoridades correspondientes y se encuentran investigando el ilícito para dar con los autores. En lo que respecta a los clientes afectados, la compañía restituyó los servicios de manera inmediata. “Contamos con equipamiento de respaldo distribuido en todo el país”.