Este martes se dio a conocer el caso de una mujer que fue extorsionada a través de redes sociales, lo que culminó en la detención de un sujeto de 29 años acusado de ser el autor del delito quien es dueño de un emprendimiento de venta de desayunos en la región Metropolitana.

Según lo relató Las Últimas Noticias, esta jornada el hombre fue formalizado ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de Sabotaje Informático, Extorsión y amenazas, Infracción al artículo N°161 del Código Penal (difusión de material privado) y Suplantación de identidad.

Según lo informó el subprefecto Luis Orellana, jefe de la Brigada del Cibercrimen Metropolitano, el sujeto poseía una pyme de desayunos y regalos a domicilios. A través de ese emprendimiento, contactaba a mujeres que tuvieran por sobre los mil seguidores en Instagram para hacer un “canje”.

El fiscal Marcos Núñez de la Fiscalía Metropolitana Sur, afirmó que una vez que éste se concretaba, el imputado les enviaba un formulario para que rellenaran con sus datos, posterior a esto, el sujeto utilizaba éstos para secuestrar las cuentas de redes sociales y correos.

Con ello, comenzaba a recabar imágenes y videos íntimos de las víctimas para luego, a través de un perfil falso, extorsionarlas para pedirles más fotos, a cambio de la devolución de sus cuentas de correo.

El medio consignó que Claudia, la afectada, se dio cuenta del calibre de la situación que estaba viviendo cuando recibió el siguiente mensaje: “Tengo tu cuenta. No quiero dinero. Envíame fotos desnuda y te la devuelvo. Si no lo haces, publicaré tus fotos privadas”.

En un principio Claudia no creyó en lo que leía. sin embargo, recordó que en su Instagram mantenía fotografías privadas. “Subió una foto mía en ropa interior a mi Instagram. Luego siguió subiendo fotos en historias (…) y también a Facebook”, rememoró.

El modus operandi posterior era publicar estas imágenes en otras cuentas de la red social para vendérselas —sin el consentimiento de Claudia— a personas interesadas en ese tipo de material.

“Me fui al suelo emocionalmente, no veía una salida. Lloraba mucho. Fue una pesadilla. Tenía miedo de que me mataran. Llegué al extremo de andar en la calle con gas pimienta”, declaró.

En la misma línea, la fiscal Paulina Sepúlveda reveló que en poder del acusado se encontraron fotografías íntimas de al menos 30 mujeres, pero hasta el momento sólo se han podido contactar con seis de ellas.

Finalmente, el detenido quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.