El candidato a gobernador por la región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), se refirió al apoyo de presidenciables de Chile Vamos de cara a la segunda vuelta por la elección de este domingo.

En esa línea, Orrego afirmó que están recibiendo el apoyo de manera “diversa y con mucha humildad” luego de que tres presidenciables por Chile Vamos apoyara su elección.

Se trata de el alcalde de Las Condes y candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín; el abanderado de Evópoli, Ignacio Briones y Mario Desbordes de RN.

También, Orrego sinceró que no hay preocupación ya que su candidatura es transversal y crece hacia todos los sectores. “Nosotros nunca hemos presidencializado esta elección, Karina lo ha hecho. Ha tratado de que esta sea una primaria presidencial, nosotros sabemos que no”, manifestó.

Igualmente el candidato respondió a su rival, Karina Oliva (FA), “yo creo que uno puede protestar con slogans pero no puede gobernar con slogans. Ya se le desgastó el slogan a Karina Oliva, en los debates que ha quedado en evidencia que no entiende en qué consiste el cargo de gobernador, no es un cargo Parlamentario es Ejecutivo, no entiende sus atribuciones y tampoco tiene propuestas. No le queda otra que tratar de politizar y descalificar en esa materia”.

Por otro lado, ante los dichos del senador Francisco Chahuán (RN) para converger una unión entre Chile Vamos y la ex Concertación durante las elecciones de gobernadores de este domingo, Orrego manifestó que “yo creo que el senador Chahuán se pasó un par de pueblos en el sentido de que plantea un dimensión política que no corresponde”.

Recordemos que este domingo 13 de domingo se celebrará la segunda vuelta de elecciones de gobernadores en 13 regiones a lo largo de Chile.