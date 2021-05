La madre de los dos hermanos asesinados el pasado martes en El Bosque, se refirió sobre el presunto autor prófugo del macabro crimen que enluta a su familia y vecinos del sector.

Claudia, en conversación con Mega, explicó la relación que mantenía con el principal sospechoso, “a este muchacho lo conocí hace muchos años atrás en el trabajo y nos vinculamos en el área de la seguridad, un rubro complicado en supermercados, donde lidiamos con gente complicada”.

“Se veía un niño bueno, trabajador, nunca lo vi consumiendo droga, ni tomando alcohol”, luego de trabajar y conocerse, el presunto acusado se habría ido de la capital, para luego volver y manifestar que no tenía dónde vivir.

“Le dije ‘mi casa es chica, no tengo todas las comodidades, donde vivo con mis hijos’. Así que le conseguí trabajo y empezamos ese proceso de cuidarnos mutuamente. Nunca mostró un acto de violencia o sospecha de que nos iba a hacer daño, totalizó Claudia.

Ante esto, la madre de Catalina y Rubén, de 14 y 18 años expresó, “siempre lo vi como hijo, él nos quería, estaba preocupado si estamos bien, si necesitábamos algo. Estaba encima de mis hijos, era como un hermano más”.

La sospecha aumenta

A tan solo días de haber encontrado a sus hijos fallecidos, Claudia aclaró que “yo sospecho de él, totalmente. Está todo muy claro lo que sucedió, no hay cómo decir que no fue él. No está su ropa, sus animales que tenía, no llegó a trabajar, cerró sus redes sociales, me bloqueó del teléfono, sé que él fue“.

Para finalizar sus declaraciones, la madre explicitó que “quizá mi amor de madre me falló. Mi error fue confiar en él. Fue tanta la confianza, que le entregué a lo más importante de mi vida como eran mis hijos”.