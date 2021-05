Personal de la Policía de Investigaciones continúa con el trabajo para identificar y detener al presunto autor del doble homicidio de unos hermanos en la comuna de El Bosque.

La madrugada del día de ayer, los jóvenes de 14 y 18 años fueron encontrados por su madre al interior de una pieza con visibles heridas cortantes en su cuello.

Tras la denuncia, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación en la que el prefecto Jorge Márquez confirmó la participación de terceros en el doble crimen.

En medio de la investigación, familiares apuntaron sus sospechas a un hombre que la madre de las víctimas le arrendaba una pieza y que eran compañeros de trabajo como guardias de seguridad.

Fernando, uno de los tíos de los jóvenes, indicó que esta persona no fue a trabajar el día de ayer, “el caballero no contestó el teléfono, no contesta ahora tiene buzón de voz, borró WhatsApp y Facebook“, explicó.

Este antecedente está dentro de las pistas de investigación como lo detalló el fiscal Cristián Toledo, de la Fiscalía Metropolitana Sur.

Durante esa mañana vecinos llegaron al frontis de la casa para instalar velas, globos blancos y carteles exigiendo justicia para los hermanos asesinados.

Actualmente, los cuerpos de los jóvenes se encuentran en el Servicio Médico Legal (SML) donde se completarán los análisis forenses sobre las causas de muerte y otros antecedentes solicitados por la fiscalía.

A su vez, la policía intenta determinar el contexto del doble crimen y ubicar al arrendatario de la pieza en la que fueron encontrados los hermanos.