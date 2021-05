El candidato a gobernador por la región Metropolitana, Claudio Orrego (DC) estuvo acompañado por los alcaldes electos Claudio Castro (IND) de Renca, Manuel Zúñiga (PS) de El Bosque, Carolina Leitao (DC) de Peñalolén, Claudia Pizarro (DC) de La Pintana, Jaime Escudero (PPD) de Pirque y Carlos Cuadrado (PPD) de Huechuraba.

Esta mañana Orrego se reunió con alcaldes de diversos partidos, quienes le transmitieron su total apoyo y el interés de participar con él en los diagnósticos, avances y necesidades que existen hoy para poder implementar en la región.

“La gente nos dijo de manera muy contundente ayer, que no quiere más políticos de oficina, quiere autoridades de terreno (…) Nosotros no vamos a ir a tocar la puerta a ningún partido político, tampoco de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta, vamos a ir a hablarles a quienes votaron por ellos”.

Por su parte Claudia Pizarro, alcaldesa reelecta en La Pintana afirmó que “para nosotros es muy importante tener un gobernador en la región, sobre todo para poder tener una inversión futura que permita seguir con la transformación de La Pintana del futuro”.

En tanto el alcalde reelecto por Renca, Claudio Castro, comentó que “hoy estamos alcaldes y alcaldesas de distintos colores políticos apoyando a Claudio Orrego porque es uno de los nuestros”.

